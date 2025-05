Sportdirektor Kehl warnt BVB vor Absteiger

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Sebastian Kehl ist BVB-Sportdirektor

Borussia Dortmund darf vor dem 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga auf die Champions-League-Qualifikation hoffen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl warnt die Mannschaft vor Absteiger Holstein Kiel. Der Funktionär will die Ausgangslage nicht mit dem Titel-Matchball gegen den 1. FSV Mainz 05 von vor zwei Jahren vergleichen.

Der FC Bayern ist deutscher Meister. Der VfL Bochum sowie Holstein Kiel stehen bereits als direkte Absteiger fest. Das Rennen um die europäischen Plätze ist vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga hingegen noch hochspannend.

Borussia Dortmund hofft als Tabellenfünfter auf die Champions-League-Qualifikation.

Der BVB rangiert mit 54 Punkten hinter Eintracht Frankfurt (57) sowie dem SC Freiburg (55), die am Samstagnachmittag im direkten Duell aufeinandertreffen. Die Schwarz-Gelben empfangen gleichzeitig Holstein Kiel (ab 15:30 Uhr im sport.de-Liveticker).

"Es gilt für uns, dieses Spiel mit der notwendigen Einstellung und Körperlichkeit anzugehen. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, was unsere Mannschaft leisten kann", blickte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Interview mit dem "kicker" voraus.

Im Video: Die Gründe für den BVB-Aufschwung

"Wir haben einen wirklich guten Weg eingeschlagen", stellte der 45-Jährige klar: "Aber nur, weil wir dafür sehr hart gearbeitet haben, sehr intensiven Fußball spielen und bereit waren, uns zu quälen."

Borussia Dortmund habe "jedes Spiel als Finale betrachtet, das am Samstag ist das letzte Finale auf der Zielgeraden - und wir möchten gegen die Kieler, mit denen wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen haben, von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass wir den letzten Schritt auch noch gehen wollen", so Kehl.

BVB hat Meister-Drama "schon lange aufgearbeitet"

Der BVB hatte am 17. Spieltag mit 2:4 bei Holstein Kiel verloren. "Das Ziel ist ganz klar das Erreichen der Champions League", stellte Kehl vor dem Saisonfinale klar.

Der Dortmunder Funktionär will die Ausgangslage übrigens nicht mit dem 34. Spieltag der Saison 2022/23 vergleichen, als die Schwarz-Gelben nur 2:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 spielten und dadurch die Meisterschaft auf dramatische Art und Weise verpassten.

"Dieses Spiel haben wir schon lange aufgearbeitet. Und die Situation ist jetzt eine andere, wir sind weiterhin in einer Verfolgerposition und können den Sprung auf die Champions-League-Plätze durch einen Sieg erreichen", sagte Kehl diesbezüglich im Gespräch mit dem Fachmagazin.