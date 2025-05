BVB-Verpflichtung nennt große Ziele

IMAGO/Bahho Kara

Der BVB verpflichtet Daniel Svensson (r.) fest

Daniel Svensson bleibt Borussia Dortmund erhalten. Der BVB aktivierte die Kaufoption für den schwedischen Linksverteidiger, der beim Fußball-Bundesligist einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet hat. Der Skandinavier will seinen festen Verbleib nach dem Saisonfinale feiern und hat für die Zukunft große Ziele.

Borussia Dortmund bestätigte am Mittwochnachmittag die feste Verpflichtung von Daniel Svensson. Der 23-Jährige spielt seit diesem Winter für den BVB. Der Schwede kam zunächst als Leihgabe vom dänischen FC Nordsjaelland. Nun steht fest: Svensson wird auch in den kommenden Saisons die Fußballschuhe für die Schwarz-Gelben schnüren.

"Natürlich werde ich diese Unterschrift noch feiern", kommentierte Svensson seinen BVB-Verbleib gegenüber Vereinsmedien.

"Aber erst einmal denken wir an das Spiel am Samstag. Denn das Ziel ist, dieses Spiel zu gewinnen und die Champions-League-Qualifikation zu schaffen", schränkte der Linksverteidiger ein und ergänzte: "Wenn ich danach nach Hause komme, werden wir die Unterschrift schon noch feiern."

Borussia Dortmund empfängt am Samstagnachmittag Holstein Kiel (15:30 Uhr im sport.de-Liveticker) und kann dann die Königsklassen-Qualifikation erreichen.

BVB-Profi träumt von der Meisterschaft

Seit seiner Ankunft im Winter sei alles "total schnell passiert. Seit ich hier bin, fühlt es sich wie mein Zuhause an. Ich genieße es wirklich, hier zu sein", verriet Svensson.

"Es ist ein anderes Level hier. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich schnell daran gewöhnt habe. Ich versuche einfach, mein Spiel mit Selbstvertrauen durchzuziehen. Generell ist es für mich wirklich bisher gut gelaufen", sagte der Schwede über sein erstes Halbjahr beim BVB.

Im Video: Die Gründe für den BVB-Aufschwung

Er habe das Gefühl, "die Fans finden meine Art Fußball zu spielen gut. Die Art, wie ich für das Team kämpfe. Auf mich wirken sie glücklich, dass sie mich in jedem Spiel unterstützen. Also: alles bestens", so Svensson.

"Mein kurzfristiges Ziel ist einfach, dass es so weitergeht. Jeden Tag alles dafür zu tun, was ich nur tun kann, um besser zu werden. Und ja, hoffentlich verbessern wir uns auch als Mannschaft. Und dann wären wir in der kommenden Saison bereit, um die Meisterschaft zu kämpfen. Und hoffentlich werden wir noch viele neue Erinnerungen in der Champions League sammeln", blickte er schon einmal voraus.