Daran hakt die Selke-Verlängerung beim HSV

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Bleibt Davie Selke dem HSV erhalten?

Bleibt Toptorjäger Davie Selke dem Hamburger SV auch in der kommenden Saison erhalten? Zwar hat der HSV konkrete Gespräche mit dem Routinier angekündigt und seinen Wunsch zur Verlängerung klar hinterlegt. Noch hakt es aber zwischen Klub und Angreifer.

HSV-Stürmer Davie Selke will offenbar in Kürze eine Entscheidung treffen, ob er mit seinen jetzigen Mannschaftskollegen in der nächsten Spielzeit in der Bundesliga aufläuft.

Wie der "kicker" berichtet, steht für den 22-fachen Torschützen der noch laufenden Zweitliga-Saison zunächst einmal auf dem Programm, mit dem Hamburger SV am letzten Spieltag die Meisterschaft im Unterhaus zu gewinnen - und die Torjägerkanone entgegen zu nehmen. Erst danach will Selke einen Entschluss treffen, heißt es.

Dem Fachblatt zufolge besteht der Knackpunkt in den bisherigen Gesprächen zwischen HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz und Davie Selke darin, dass der 30-Jährige einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnen möchte. Und das zu verbesserten Bezügen. Unklar, was dem Hamburger SV bislang vorschwebt - womöglich aber ein Arbeitspapier mit kürzerer Laufzeit.

Klar ist: Selke "hat sich in dieser Saison einen guten Markt erarbeitet", wie auch Profifußball-Direktor Claus Costa weiß, der jüngst bei "Sky" konkrete Verhandlungen ankündigte. Selke habe den HSV-Bossen mitgeteilt, dass er nach den aufregenden letzten Tagen zunächst einmal "ein, zwei Tage komplett Ruhe" haben möchte. "Die genehmigen wir ihm auch. Dann werden wir uns zusammensetzen und seine weitere Zukunft besprechen."

Das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend - ab August live im Free-TV bei RTL oder Nitro.

Beide Seiten gingen "völlig transparent" in die bevorstehenden Gespräche, seit Selkes ablösefreien Wechsel im vergangenen Sommer sei ein "vertrauensvolles Verhältnis gewachsen".

Zunächst als Backup für Stürmer Robert Glatzel eingeplant, rückte der Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro vermehrt in die Startelf, nachdem sich der 31-Jährige schwer verletzte. Mit seinen bislang 22 Toren hatte er letztlich maßgeblichen Anteil am HSV-Aufstieg.