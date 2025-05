Ronaldo-Sohn bei BVB, RB Leipzig und FC Bayern gehandelt

IMAGO/Zeljko Hajdinjak

Cristiano Ronaldo Júnior steht beim FC Bayern und BVB auf dem Zettel

Zuletzt feierte Cristiano Ronaldo Júnior sein Debüt für die portugiesische U15-Nationalmannschaft. Beim 4:1-Sieg gegen Japan wurde der CR7-Sohn in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Das Talent des 14-Jährigen ist auch zahlreichen Klubs aus den europäischen Top-Ligen nicht verborgen geblieben. Unter anderem sollen sich der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig um den Teenager bemühen.

Der britischen "Sun" zufolge beschäftigen sich insgesamt 16 Klubs aus Europa mit dem Sprössling des Weltstars, der aktuell für den Nachwuchs von Al-Nassr aufläuft. Dem Bericht der englischen Boulevardzeitung zufolge wird das Offensiv-Juwel aber nicht mehr allzu lange für den Saudi-Klub auflaufen, bei dem auch sein Vater seit 2023 unter Vertrag steht.

Jüngst gab der Linksaußen sein Debüt für die U15-Auswahl Portugals. Beim internationalen Nachwuchsturnier "Vlatko Marković" durfte der 14-Jährige beim 4:1-Sieg gegen Japan rund 30 Minuten ran. Auch gegen Griechenland kam Ronaldo Júnior ein paar Tage später erneut zum Einsatz, diesmal knapp 55 Minuten.

Cristiano Ronaldo Júnior heiß begehrt

Die Auftritte des Sohnes von CR7 im kroatischen Muri erfreuten sich großer Beliebtheit. Nicht nur bei Hunderten Fans, sondern auch bei vielen Scouts von europäischen Spitzenteams.

Unter anderem die Talentspäher von Borussia Dortmund, RB Leipzig, TSG Hoffenheim und dem FC Bayern sollen sich den 4:1-Sieg der portugiesischen Juniorenelf vom Spielfeldrand aus angesehen haben. Konkurrenz im Werben um Ronaldo Júnior bekommt das namentlich genannte Quartett aus England, Italien und Österreich. Aber auch weitere Klubs aus der Bundesliga sollen interessiert sein.

Aus der Premier League soll allen voran Tottenham sein Interesse am Teenager hinterlegt haben, so die "Sun". Mit Inter Mailand und Atalanta Bergamo sind zwei Top-Klubs aus der Serie A ebenfalls dran. Gute Chancen auf den Zuschlag wird ebenso aber auch Red Bull Salzburg eingeräumt, die in den vergangenen Jahren zahlreichen Top-Talenten zum Durchbruch verhalfen.