Arminia und Dynamo im Transfer-Duell um Köln-Stürmer

Marvin Obuz wird den 1. FC Köln verlassen

Der Vertrag von Marvin Obuz beim 1. FC Köln läuft am Saisonende aus. Mit Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden strecken zwei Aufsteiger in die 2. Bundesliga die Fühler nach dem Rechtsaußen aus.

Wie "Sky" berichtet, hat Arminia Bielefeld großes Interesse an einer Verpflichtung von Marvin Obuz, der im Sommer ablösefrei zu haben ist.

Demnach haben die Ostwestfalen bereits Gespräche mit dem Spieler des 1. FC Köln aufgenommen. Eine Einigung sei aber noch nicht erzielt worden. Auch bei anderen, namentlich nicht genannten Klubs stehe Obuz auf dem Zettel.

Laut "WAZ" buhlt auch Dynamo Dresden um die Dienste des 23-Jährigen.

Der "Kölner Stadtanzeiger" hatte Obuz zuletzt auch mit dem 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Auch ein Wechsel zu Rot-Weiss Essen stand schon im Raum.

Das Arbeitspapier von Marvin Obuz beim 1. FC Köln ist nur noch bis zum Saisonende datiert.

Der Stürmer war in der vergangenen Saison in die 3. Liga an Rot-Weiss Essen verliehen und überzeugte mit acht Toren und 17 Vorlagen in 40 Pflichtspielen.

Nach seiner Rückkehr zum 1. FC Köln spielt der Angreifer trotzdem keine Rolle. Lediglich sechs Einsätze stehen zu Buche, von Beginn an durfte der gebürtige Kölner kein einziges Mal ran.

Berater teilt gegen den 1. FC Köln aus

"Das haben wir uns nach Marvins starker Saison in Essen natürlich ganz anders vorgestellt", sagte Berater Dirk Hebel zuletzt im Gespräch mit dem "Kölner Stadtanzeiger".

Der Agent stichelte weiter: "Marvin ist Kölner durch und durch. Es war sein großer Traum, als FC-Profi in Müngersdorf zu spielen. Doch dazu kam es ja praktisch nie. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie wenig Einsatzzeit Marvin erhalten hat und dazu noch die großen Probleme des FC in der Offensive betrachtet, dann ist das sehr enttäuschend. Der Junge bekam bis dato nie eine wirkliche Chance zu zeigen, was er kann."