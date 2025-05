Babbel sagt Transfer des FC Bayern voraus

IMAGO/Claus Bergmann

Jonathan Tah (2. v. r.) steht beim FC Bayern hoch im Kurs

Nach dem Abgang von Eric Dier ist der FC Bayern auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive. Der auserkorene Kandidat des deutschen Rekordmeisters ist offenbar Jonathan Tah, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen zum Saisonende ausläuft. Markus Babbel rechnet fest damit, dass es den DFB-Star nach München zieht.

"Die werden den holen. Weil sie erkannt haben, dass sie auch in der Defensive etwas tun müssen", legte sich der ehemalige Bundesliga-Trainer im "ran"-Interview fest: "Für den FC Bayern wäre das auf alle Fälle der richtige Schritt." Allerdings hat der frühere Nationalspieler Zweifel, ob der Wechsel an die Säbener Straße die richtige Entscheidung des Verteidigers wäre.

"Die Frage ist nur, ob es für Tah der richtige Schritt ist. Oder ob in seinem Alter nicht ein Wechsel ins Ausland mehr Sinn machen würde. Aber das kann nur Tah selbst beantworten", so Babbel weiter, der die Dringlichkeit einer Defensiv-Verstärkung hervorhob, weil "Upamecano und vor allem Kim viele Fehler gemacht haben".

FC Bayern: Tah muss nur noch zustimmen

Am Montag hatte der "kicker" vermeldet, dass ein Wechsel des gebürtigen Hamburgers zum Meister "wahrscheinlich" sei. Der FC Barcelona, der lange als Favorit auf die Verpflichtung von Jonathan Tah galt, geht demnach leer aus. Der Barca-Deal sei "definitiv geplatzt", heißt es in dem Bericht des Fachmagazins.

Um den Transfer abzuschließen fehlt allerdings offenbar noch die endgültige Tah-Zusage. Laut "ran" erwartet den Innenverteidiger ein üppiges Handgeld von rund 15 Millionen Euro und ein Jahressalär in Höhe von zwölf Millionen Euro. Dieses Vertragspaket habe der Vorstand des FC Bayern auch bereits abgesegnet.

Bei Bayer Leverkusen hatte Tah am Sonntag rund um das letzte Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund (2:4) nach zehn Jahren im Verein seinen wohlverdienten Abschied bekommen.

"Der Moment, der Tag ist gekommen, um Abschied von Euch zu nehmen. Es fällt mir nicht leicht gerade, die richtigen Worte zu finden. Das, was auf dem Plakat steht, Doublesieger, das haben wir gemeinsam erreicht, das kann uns keiner mehr nehmen. Ich werde Euch nie vergessen. Danke für alles", wandte sich Tah in diesem Rahmen an die Fans der Werkself.