Transfer-Schlappe des FC Bayern offenbar besiegelt

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Dean Huijsen (l.) wurde auch beim FC Bayern gehandelt

Das zuletzt auch beim FC Bayern gehandelte spanische Top-Talent Dean Huijsen schließt sich offenbar Real Madrid an.

Der "Marca" zufolge sei der Transfer des 20 Jahre alten Innenverteidigers vom AFC Bournemouth aus der englischen Premier League zu den Königlichen ein "done deal".

Die Klubs hätten demnach bereits die nötigen Dokumente für die Abwicklung des Wechsels ausgetauscht, auch ein Zeitplan für die Unterzeichnung aller Schriftstücke sei vereinbart worden. Sobald diese erfolgt ist, soll der Transfer auch offiziell bestätigt werden, heißt es.

Demnach bedient Real Madrid eine Ausstiegsklausel in Dean Huijsens Vertrag in Bournemouth, die bei knapp 60 Millionen Euro Ablöse liegen soll. Diese Summe muss Real dem Bericht zufolge in drei Raten nach England überweisen, zehn Prozent fließen weiter an Huijsens Ex-Klub Juventus. Auch Huijsens Ausbildungsvereine, darunter der FC Malaga, kassieren aufgrund der UEFA-Regularien mit.

Zuletzt hieß es, der Huijsen-Transfer sei bei Real auch schon mit dem designierten neuen Cheftrainer Xabi Alonso abgestimmt.

FC Bayern, BVB und Co. hatten Huijsen im Blick

Der Youngster, der als eins der größten Talente Europas auf seiner Position gilt, wurde zuletzt unter anderem auch beim FC Bayern sowie beim FC Liverpool gehandelt.

Bevor er im vergangenen Sommer für vergleichsweise günstige 15 Millionen Euro von Juventus nach Bournemouth gewechselt war, galt der zweimalige Nationalspieler Spaniens zudem als ernsthafter Transfer-Kandidat bei Borussia Dortmund.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der angeblich ein Huijsen-Fürsprecher war, wurde Berichten zufolge allerdings intern überstimmt. Bournemouth schlug zu - und Huijsen dort ein, so dass nun der große Schritt zu Real ansteht.

Der FC Bayern soll derweil für die Abwehrzentrale eine Verpflichtung von Jonathan Tah vorantreiben. Noch in dieser Woche hoffe der deutsche Rekordmeister laut "kicker" auf grünes Licht vom 29-Jährigen, der Bayer Leverkusen ablösefrei verlässt.