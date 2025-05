Holtby mit Kampfansage: Kiel will den BVB ärgern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Lewis Holtby will mit Holstein Kiel den BVB stürzen

Lewis Holtby hat Champions-League-Aspirant Borussia Dortmund einen harten Kampf im letzten Saisonspiel angekündigt.

"Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich, dass das Ding brennt und dass wir das Spiel gewinnen", sagte der Kapitän von Absteiger Holstein Kiel vor dem 34. Spieltag am Samstag (15:30 Uhr).

Der formstarke BVB kann mit einem Erfolg mit drei Toren Unterschied gegen den Tabellenvorletzten am letzten Spieltag aus eigener Kraft noch unter die besten vier Teams springen. Holtby, der Holstein nach vier Jahren am Saisonende verlässt und seinem Abschied emotional entgegenblickt, hat etwas dagegen.

"Da kommt auf jeden Fall was auf uns zu. Wir werden gegenhalten, mit allem, was wir haben", sagte der 34-Jährige: "Ich will, dass wir mutig spielen und noch einmal unser Holstein-Herz, unser wahres Gesicht zeigen."

Für ein vorerst letztes Ausrufezeichen in der Bundesliga gelte es, ohne Angst vor den mehr als 80.000 aufzuspielen.