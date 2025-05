FC Bayern präsentiert neuen Trainer

IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

José Barcala übernimmt den FC Bayern

Der FC Bayern hat einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison gefunden.

Wie der FC Bayern am Donnerstagmittag offiziell bestätigte, übernimmt José Barcala die Frauen-Mannschaft des amtierenden Double-Siegers. Der 43-Jährige folgt damit auf Alexander Straus, der seinen Abschied Mitte April verkündet hatte.

"Ich bin stolz und fühle mich geehrt, Teil des FC Bayern München zu werden. Der Verein steht für Spitzenleistungen und große Ambitionen, was die Aufgabe noch spannender macht. Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel und kann es kaum erwarten, loszulegen", wird Barcala in einem offiziellen Vereinsstatement zitiert.

Der Spanier hatte zuletzt das Frauen-Team des Schweizer Double-Siegers Servette Genf gecoacht. Barcala erhält beim FC Bayern ein Arbeitspapier bis Sommer 2027.

FC Bayern von neuem Trainer voll überzeugt

"Wir wollen unsere Spitzenposition in der Frauen-Bundesliga auch in Zukunft behaupten und uns zudem weiterentwickeln, um einem Sieg der UEFA Women’s Champions League näherzukommen. Gleichzeitig will ich die Entwicklung von Talenten aus der eigenen Jugend aktiv unterstützen", blickte der Straus-Nachfolger auf die Herausforderungen in München.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit José Barcala einen Trainer gefunden haben, der sowohl menschlich als auch sportlich perfekt zu uns passt. Unser Ziel ist es, kontinuierlich Fortschritte zu machen – sowohl auf als auch neben dem Platz", kommentierte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, die Personalentscheidung.

Barcala passe "bestens in das Profil, das wir definiert haben, um bei uns die Entwicklung weiterzuführen, die wir vor drei Jahren begonnen haben. José wird eine moderne Trainingsmethodik einbringen, die der Arbeit seines Vorgängers Alexander Straus sehr ähnlich ist. Er ist ein guter Kommunikator, der viel Erfahrung mit der Entwicklung von Topspielerinnen und eine Leidenschaft für die Arbeit mit jungen Talenten hat", zeigte sich Francisco De Sá Fardilha, Sportlicher Leiter Frauenfußball beim FC Bayern, von der Entscheidung überzeugt.