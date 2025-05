Effenberg kritisiert "unwürdiges" Wirtz-"Rumgeeiere"

IMAGO/Bahho Kara

Die offene Zukunft von Florian Wirtz beschäftigt die Fußball-Welt

Die Zukunft von Nationalspieler Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen ist offener denn je. Neben dem FC Bayern intensivierten zuletzt auch Manchester City und der FC Liverpool ihre Bemühungen um den Ausnahmekönner. Ebenfalls ein Wörtchen mitreden soll auch Real Madrid. Ex-Profi Stefan Effenberg kritisiert das "unwürdige Rumgeeiere" um die Entscheidung.

Der 56-Jährige zeigt in seiner Kolumne für "t-online" wenig Verständnis dafür, dass sich der 22-Jährige immer noch nicht entschieden hat, welches Trikot er in der kommenden Saison tragen wird. "Ich finde es sehr schade, dass von der Wirtz-Seite noch immer kein offizielles Statement kam, in welche Richtung es denn gehen könnte", betont der Experte.

So würden "alle Seiten – Vereine, Fans, Öffentlichkeit – viel zu lange im Unklaren. Das ist ermüdend und der Situation auch nicht angemessen", kritisierte der einstige Nationalspieler weiter und legte nach: "Dieses unwürdige Rumgeeiere hilft niemandem, schon gar nicht ihm selbst. Er sollte sich nun endlich entscheiden und das auch offen kommunizieren – es ist zu seinem eigenen Besten."

Wirtz zum FC Bayern? Wechsel ins Ausland "vielleicht förderlicher"

Übereinstimmenden Medienberichten würde Wirtz im Sommer gerne zum FC Bayern wechseln. Eine kolportierte Einigung mit dem Rekordmeister hat der Youngster aber noch nicht erzielt, wie Bayer-Boss Fernando Carro zuletzt im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de verriet. Konkurrenz bekommen die Münchner allen voran von der Insel.

Dort sollen Manchester City und der FC Liverpool um die Dienste des DFB-Stars buhlen. Auch Real Madrid erwägt offenbar, ernsthaft in den Poker einzusteigen. Die Nase vorn soll aber weiterhin der FC Bayern haben. Voraussetzung für einen Wechsel ist aber, dass ein Verein 150 Millionen Euro für das Mittelfeldjuwel bezahlt.

Für Effenberg wäre ein Wechsel zu City oder Real für die Karriere von Wirtz "vielleicht sogar noch förderlicher". Beide Klubs könnten nach einem enttäuschenden Jahr wieder groß angreifen - auch auf den Henkelpott. "Und das ist schließlich der eine Titel, der Wirtz noch fehlt. In Deutschland hat er bereits alles gewonnen", so der ehemalige Gladbach-Profi.