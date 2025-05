Bericht: England-Gigant bei Kane zu allem bereit

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Verlässt Harry Kane den FC Bayern bald wieder?

In dieser Saison hat Harry Kane seinen Titel-Fluch endlich überwunden. Auf der Insel wird spekuliert, dass der Angreifer seine Zeit beim FC Bayern deshalb vorzeitig beenden könnte. Der FC Chelsea bringt sich offenbar bereits in Stellung.

Wie der englische Journalist Simon Phillips berichtet, wären die Blues dazu bereit, ihr komplettes Gehaltsgefüge zu sprengen, wenn sich die Möglichkeit ergäbe, Harry Kane zu verpflichten. Konkrete Zahlen dazu nannte er jedoch nicht.

Dem Bericht zufolge steht bei Chelsea ein Weltklasse-Stürmer ganz oben auf dem Wunschzettel. Der Vereinsspitze sei allerdings bewusst, dass Kane für den Moment ein eher unrealistisches Ziel sei.

Neben dem Bayern-Angreifer habe man deshalb auch Alexander Isak (Newcastle United) und Rodrygo (Real Madrid) im Auge, heißt es.

Kane beim FC Bayern mit Ausstiegsklausel?

In den letzten Jahren hatte Chelsea vermehrt auf junge Spieler gesetzt. Bei der Mittelstürmer-Suche soll das Alter nun hingegen keine große Rolle spielen. Vielmehr will der Klub einen Spieler, der das Team sofort auf ein neues Level heben kann.

Englische Medien hatten bei Kane zuvor über eine Ausstiegsklausel berichtet, die den Schritt zurück nach England durchaus erschwinglich machen könnte.

Im Sommer soll der Kapitän der Three Lions den FC Bayern für eine Ablöse in Höhe von 67 Millionen Pfund (ca. 80 Mio. Euro) in Richtung Premier League verlassen können, im Winter darauf für eine Ablöse in Höhe von 54 Millionen Pfund (ca. 64 Mio. Euro).

Doch eilig hat es der Goalgetter mit dem Abschied offenbar nicht. Wie die beiden englischen Portale "talkSPORT" und "TBR Football" kürzlich übereinstimmend berichteten, wird Kane seine Karriere auch über den Sommer 2025 hinaus beim FC Bayern fortsetzen.

Der Stürmer plane keine vorzeitige Rückkehr in die Premier League und fühle sich zudem in München weiter wohl, heißt es. Er werde "mindestens" noch ein weiteres Jahr bleiben, wurde berichtet.