Juve und Neapel planen erneuten Anlauf bei BVB-Star

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabian Friese

BVB-Star Karim Adeyemi (l.) ist weiterhin heiß begehrt

In der Vergangenheit wurde Karim Adeyemi von Borussia Dortmund bereits mehrfach mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht. Besonders konkret waren die Gerüchte im letzten Winter, als die SSC Neapel einen neuen Flügelflitzer suchte. Der Serie-A-Tabellenführer und Juventus Turin sollen das BVB-Ass weiterhin genau im Blick haben.

Das berichtet die Sportzeitung "Tuttosport". Demnach sind beide Top-Klubs weiterhin stark an einer Verpflichtung des Nationalspielers interessiert. Juve und Neapel sollen bereits einen erneuten Vorstoß in der anstehenden Sommer-Transferperiode planen, heißt es. Ein Wechsel sei durchaus vorstellbar, insbesondere dann, wenn der BVB am letzten Spieltag an der Qualifikation zur Champions League scheitert.

Insbesondere die Spur zur Alten Dame, die bereits vor einem Jahr als stark interessiert galt, könnte dem Bericht zufolge schnell wieder heiß werden. Klub-Boss Cristiano Giuntoli sei ein großer Fan des 23-Jährigen, der am Westfalenstadion noch bis 2027 unter Vertrag steht. Der Draht zu den Beratern des gebürtigen Münchners sei kurz, heißt es weiter.

BVB: Adeyemi ließ Zukunft zuletzt offen

Hintergrund: Bereits vor der laufenden Saison hatte sich Adeyemi mit dem italienischen Traditionsklub über einen Transfer unterhalten. Sogar von einer grundsätzlichen Einigung ist im "Tuttosport"-Bericht die Rede. Der Deal sei nur an der Höhe der Ablösesumme gescheitert, heißt es weiter. Diese könnte sich nun offenbar im Bereich von 40 Millionen Euro einpendeln.

Im Winter war es dann die SSC Neapel, die Medienberichten zufolge um den Youngster buhlte. Der Transfer-Reporter Gianluca di Marzio, der Pay-TV-Sender "Sky" und der Transfer-Experte Fabrizio Romano hatten übereinstimmend vermeldet, dass sich der BVB gut vorstellen könne, Adeyemi an den Fuße des Vesuvs zu verkaufen.

Der U21-Nationalspieler entschied sich jedoch für einen BVB-Verbleib, konnte sich offenbar mit einem Wechsel nach Italien nicht so richtig anfreunden. Eine Luftveränderung sei denkbar gewesen, aber wohl nur in die englische Premier League. Unklar, ob Adeyemi diese Einstellung noch einmal überdacht hat.

"Ich bin bei Borussia Dortmund sehr glücklich und was in der Zukunft passiert, weiß man nie", hatte Adeyemi Anfang März bei "Sky" seine Zukunft bei den Schwarz-Gelben offen gelassen.