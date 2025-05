Medien: Mainz und Gladbach hinter Kiel-Stürmer her

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bleibt Shuto Machino in der nächsten Saison in der Bundesliga?

Die Fußball-Bundesligisten Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach haben es laut Medienberichten auf denselben Stürmer abgesehen, um ihre Angriffsreihe für die nächste Saison zu verstärken.

Wie "Bild" berichtet, zeigt der 1. FSV Mainz 05 Interesse an einer Verpflichtung von Shuto Machino von Holstein Kiel, laut der "Rheinischen Post" ist der Japaner auch ein Kandidat in Gladbach.

Der 25 Jahre alte Machino ist in dieser Saison der beste Torjäger der Kieler. Elf Treffer und vier Vorlagen gelangen dem Stürmer in seiner Debüt-Saison im Oberhaus, womit er seine Bundesliga-Tauglichkeit mehr als bewiesen hat. Den Abstieg der Störche konnte der Rechtsfuß mit seinen Toren allerdings nicht verhindern. Nach der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte geht es für Kiel zurück in die 2. Liga.

Die Kieler hatten Machino vor rund zwei Jahren aus Japan verpflichtet, sein Vertrag läuft im hohen Norden noch bis 2027. Mit Mainz-Vertretern soll der Angreifer nun bereits in Verhandlungen stehen, heißt es bei "Bild".

Doch auch am Niederrhein hofft man offenbar, den Stürmer zu bekommen. Laut der "RP" dürfte sich die Ablöse auf drei bis fünf Millionen Euro belaufen. Möglich, so "Bild", dass auch der SC Freiburg noch ins Transfer-Rennen einsteigt. Sogar bei Borussia Dortmund soll man über den Japaner nachgedacht haben, heißt es.

Zweitliga-Stürmer Philippe auf dem Weg nach Mainz?

Wie der TV-Sender "Sky" unterdessen am Donnerstag meldet, ist Mainz 05 zudem in der 2. Bundesliga fündig geworden, um seinen Kader für die kommende Saison zu rüsten. Demnach haben die Rheinhessen mit Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig eine mündliche Einigung über einen Transfer im Sommer erzielt.

Der 24-Jährige konnte in der bisherigen Zweitliga-Saison 13 Tore und sechs Assists liefern. Sein Vertrag bei Eintracht Braunschweig verlängert sich nur dann automatisch, sollten die Niedersachsen den Klassenerhalt packen. Vor dem letzten Spieltag rangiert Braunschweig auf dem 16. Platz, somit müsste man in der Relegation ran. Im Falle eines Abstiegs wäre Philippe ablösefrei.