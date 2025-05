Bericht: Abgang von Hertha-Star quasi durch

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Derry Scherhant (l.) wird Hertha BSC wohl verlassen

Schon seit Wochen wird Derry Scherhant mit einem möglichen Abgang von Hertha BSC in diesem Transfersommer in Verbindung gebracht. Nun wurde enthüllt, wohin es den Berliner wohl ziehen wird.

Nach Informationen des "Sky"-Transferexperten Florian Plettenberg wird sich Derry Scherhant zur neuen Saison nämlich in Richtung SC Freiburg verändern. Dem Flügelspieler winkt damit der Sprung zurück in die Bundesliga, in der er 2022/2023 bereits zehn Partien für Hertha BSC bestritten hatte.

Scherhant ist in der laufenden Spielzeit absoluter Stammspieler bei der Alten Dame. Als einziger Spieler überhaupt im Profi-Kader des Hauptstadtklubs bestritt der gebürtige Berliner alle 33 Saisonspiele in der 2. Bundesliga. Mit sieben Toren ist er nach Fabian Reese zudem der beste Torschütze der Herthaner in der Saison, die am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 ihren Schlusspunkt finden wird.

Scherhant soll sich mit dem SC Freiburg bereits einig sein, auch zwischen den beiden Vereinen soll eine grundsätzliche und mündliche Einigung in Sichtweite sein.

Auch Werder Bremen war an Scherhant dran

Laut dem "Sky"-Bericht müssen zwischen Hertha BSC und dem Champions-League-Aspiranten nur noch Details geklärt werden, ehe die obligatorische sportmedizinische Untersuchung anstehen wird. Danach könnte Derry Scherhant seinen Vertrag beim Erstligisten unterzeichnen.

Als Ablösesumme sind wohl zwei Millionen Euro für den 22-Jährigen im Gespräch, der nach derzeitigem Stand noch einen laufenden Vertrag bis 2027 in Berlin besitzt.

In der jüngeren Vergangenheit wurde der Außenstürmer auch schon bei anderen Bundesliga-Vereinen gehandelt. So soll unter anderem auch Werder Bremen an Scherhant interessiert gewesen sein, der im laufenden Kalenderjahr bereits zwei Partien für die deutsche U21-Nationalmannschaft bestritten hat.