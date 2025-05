Torjäger-Ranking 24/25: Wer sind die gefährlichsten Stürmer Europas?

IMAGO/Diogo Sautchuk

Die Saison 2024/25 steuert auf ihren Höhepunkt zu – und mit ihr ein mitreißendes Rennen um den Goldenen Schuh. Europas Top-Stürmer liefern sich ein packendes Duell um die Torjägerkrone: Mal sind es altbekannte Superstars mit beeindruckender Konstanz, mal junge Durchstarter, die mit ihrer Explosivität für Furore sorgen. Woche für Woche wird spekuliert, analysiert und gezittert – denn ein einziger Treffer kann über Aufstieg oder Fall im Ranking entscheiden.

Viktor Gyökeres an der Spitze

Nach einem überragenden Vorjahr erlebt Viktor Gyökeres mit Sporting Lissabon erneut eine absolute Glanzsaison – mit 38 Ligatoren (1,19 im Schnitt). Der 26-jährige Schwede besticht durch seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, gepaart mit körperlicher Präsenz, explosivem Antritt und exzellenter Technik. Im Eins-gegen-eins ist er ebenso gefährlich wie bei schnellen Umschaltsituationen – ein kompletter Stürmer mit dem Instinkt eines klassischen Neuners.

Kein Wunder, dass er als Geheimtipp für Torschützenwetten gilt und in Expertenkreisen häufig erwähnt wird, wenn es um verlässliche Torjäger geht. Wer frisch dabei für Tipps online ist, sollte sich Gyökeres unbedingt merken – denn seine Formkurve zeigt steil nach oben (8 Ligatore in vier Spielen im April). Auch internationale Topklubs haben den Angreifer längst auf dem Zettel. Manche Experten sehen in ihm gar eine Mischung aus Haaland und Lewandowski – kraftvoll, zielstrebig und mit einem bemerkenswerten Torhunger ausgestattet.

Salah und Mbappe dicht dahinter

Doch Gyökeres ist bei Weitem nicht der Einzige, der sich Hoffnungen auf den Goldenen Schuh machen darf. Auch zwei der größten Namen des europäischen Fußballs mischen ganz vorne mit: Mohamed Salah und Kylian Mbappé. Der ägyptische Superstar vom FC Liverpool zeigt sich in absoluter Topform und führt mit 28 Treffern die Torschützenliste der Premier League an. Seine eiskalte Effizienz im Abschluss, gepaart mit Spielintelligenz und Konstanz, machen ihn zu einem Daueranwärter auf den Torjägertitel.

Nicht weniger gefährlich präsentiert sich Kylian Mbappé, der sich nach seinem Wechsel zu Real Madrid nahtlos in die spanische Liga eingefügt hat. Mit 27 Toren in La Liga gehört er erneut zur absoluten Spitze. Während Salah vor allem für Erfahrung, Präzision und taktisches Gespür steht, bringt Mbappé explosive Wucht, Tempo und jugendliche Unberechenbarkeit ins Spiel. Gemeinsam zeigen sie, dass der Kampf um den Goldenen Schuh auch ein Duell der Generationen ist – mit offenem Ausgang.

Effizienz, Erfahrung und ein Überraschungsgast

Neben Gyökeres, Salah und Mbappé mischen auch andere Stürmer mit beeindruckender Bilanz im Rennen um den Goldenen Schuh kräftig mit – allen voran Harry Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat nach seinem Wechsel zum FC Bayern München keinerlei Anlaufzeit gebraucht. Mit 25 Toren in der Bundesliga hat er sich sofort als eine der dominierenden Figuren im deutschen Fußball etabliert. Kane überzeugt nicht nur als eiskalter Vollstrecker, sondern auch durch seine Spielintelligenz in tieferen Positionen – eine seltene Kombination, die ihn für Bayerns Offensive unverzichtbar macht.

Auch ein altbekannter Name darf in dieser Liste nicht fehlen: Robert Lewandowski. Der 36-jährige Pole beweist beim FC Barcelona eindrucksvoll, dass seine besten Tage noch lange nicht vorbei sind. Mit 25 Treffern in La Liga bleibt er eine konstante Gefahr im Strafraum. Seine Positionsfindung, sein Abschluss und seine Erfahrung machen ihn weiterhin zu einem der komplettesten Stürmer Europas.

Ein echter Überraschungskandidat hingegen ist Mateo Retegui. Der argentinisch-italienische Angreifer von Atalanta Bergamo hat sich mit ebenfalls 24 Toren in der Serie A ins Rampenlicht gespielt. Mit seiner Physis, seinem kompromisslosen Abschluss und einem ausgeprägten Torriecher sorgt er in Italiens Stadien regelmäßig für Aufsehen. Sein kometenhafter Aufstieg unterstreicht, dass im Rennen um den Goldenen Schuh auch Außenseiter mit der richtigen Mischung aus Form, Teamdynamik und Durchsetzungskraft ganz oben mitspielen können.

Fazit: Das Rennen bleibt offen!

Das Rennen um den Goldenen Schuh ist so spannend wie kaum zuvor. Mit Stürmern wie Gyökeres, Salah, Mbappé, Kane und Lewandowski, die allesamt auf ihre eigene Weise brillieren, ist der Ausgang völlig offen. Ob junge Talente oder erfahrene Torgaranten – jeder dieser Spieler hat das Potenzial, am Ende als gefährlichster Torjäger Europas hervorzugehen. Die kommende Zeit verspricht daher noch jede Menge Nervenkitzel und spektakuläre Treffer im Kampf um die begehrte Auszeichnung.