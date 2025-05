Bayern nimmt offenbar Spurs-Rechtsverteidiger ins Visier

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Pedro Porro wird beim FC Bayern gehandelt

Zuletzt hieß es noch, der FC Bayern plant für die kommende Saison ohne die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers. Doch nun wird ein Spieler von Tottenham Hotspur bei den Münchnern gehandelt.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, steht Pedro Porro beim FC Bayern auf dem Zettel. Demnach ist eine Verpflichtung des Spaniers für den Sommer ein klares Ziel der Münchner.

Trainer Vincent Kompany sei großer Fan des sechsfachen Nationalspielers und sehe in ihm den perfekten Rechtsverteidiger für die kommende Saison. Gemeinsam mit Flügelstürmer Michael Olise soll Porro die rechte Seite beim FC Bayern beackern. Die beiden würden perfekt zusammenpassen, heißt es in dem Bericht.

Vertraglich ist Porro noch bis 2028 an Tottenham Hotspur gebunden. Die Spurs dürften kein allzu großes Interesse haben, den 25 Jahre alten Stammspieler ziehen zu lassen. Sie haben angeblich ein Preisschild in Höhe von 60 bis 65 Millionen Euro an den Abwehrspieler gehangen.

Porro war im Januar 2023 zunächst von Sporting an Tottenham verliehen worden. Im darauffolgenden Sommer verpflichtete der Premier-League-Klub den Spieler fest. 40 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Bei den Spurs ist Porro derzeit gesetzt. In der aktuellen Saison absolvierte er 49 Pflichtspiele, davon 42 von Beginn an.

Bei der spanischen Nationalmannschaft gab Porro bereits 2021 sein Debüt. Danach wurde er zumeist nicht mehr nominiert. Bei den beiden jüngsten Länderspielpausen gab er aber sein Comeback und stand dabei sogar vier Mal in der Startelf.

Plant der FC Bayern ohne neuen Rechtsverteidiger?

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hieß es im März noch, dass der FC Bayern keinen Transfer für die rechte Abwehrseite plant. Im Gegenteil: Die Position in der Viererkette soll auch weiterhin vom bestehenden Personal besetzt werden.

In den vergangenen Wochen liefen Sacha Boey, der die Münchner aber womöglich verlassen wird, Josip Stanisic als gelernter Innenverteidiger oder Konrad Laimer als vermeintlicher zentral-defensiver Mittelfeldmann hinten rechts auf.