FC Bayern wähnt sich sicher im Wirtz-Poker

IMAGO

Florian Wirtz besitzt bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027

Der FC Bayern ist Transfer-Insidern zufolge trotz der jüngsten England-Reise von Florian Wirtz zuversichtlich, den Mega-Deal mit dem Nationalspieler von Bayer Leverkusen unter Dach und Fach bringen zu können.

Die Verantwortlichen des FC Bayern geraten angesichts der großen Konkurrenz im Werben um Florian Wirtz offenbar nicht aus der Fassung.

Wie die Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" bekräftigen, seien sich die Münchner weiter sicher: Der DFB-Star werde zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Wirtz war am trainingsfreien Dienstag gemeinsam mit seinen Eltern per Privatjet ins englische Blackpool geflogen, um sich Medienberichten zufolge sowohl mit Vertretern von Manchester City als auch vom FC Liverpool zu treffen. Die beiden Premier-League-Schwergewichte zeigen großes Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen, City soll sogar bereits ein Angebot bei Bayer Leverkusen hinterlegt haben.

Der FC Bayern wähnt sich dennoch sicher, den Wirtz-Poker für sich entscheiden zu können, so "Bild"-Fußballchef Christian Falk mit Verweis auf Gespräche mit den Münchner Bossen. Dass die Familie Wirtz dennoch weiterhin mit anderen Klubs spreche, sei aus Sicht der Münchner Chefetage kein Problem.

FC Bayern stellt sich auf langen Poker ein

Berichte über eine Einigung zwischen dem FC Bayern und Wirtz dementierte Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro allerdings zuletzt im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Bei Manchester City, legt Falk nach, glaube man derweil trotz des jüngsten Besuchs der Familie Wirtz nicht mehr an einen Transfer. Der Klub um Teammanager Pep Guardiola habe mitbekommen, wie weit fortgeschritten die Gespräche mit dem FC Bayern seien.

Allerdings: In München rechnet den Transfer-Insidern zufolge keiner damit, dass der Mega-Deal mit Florian Wirtz noch vor der Klub-WM unter Dach und Fach gebracht werden kann.

Man stelle sich weiterhin auf einen langen Poker ein, heißt es. Im Raum stehe zudem nach wie vor die Option, dass der Wirtz-Wechsel zum FC Bayern erst im Sommer 2026 über die Bühne gehen könnte.