Tah-Entscheidung noch in dieser Woche?

IMAGO/Bahho Kara

Jonathan Tah verlässt Bayer Leverkusen - wohl in Richtung FC Bayern

Die Zeichen verdichten sich, dass Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah zum FC Bayern wechselt. In den kommenden Tagen soll die Entscheidung fallen.

Geht es jetzt zwischen dem FC Bayern und Jonathan Tah ganz schnell?

Unter der Woche berichtete der "kicker", dass ein Wechsel des 29-Jährigen zum deutschen Rekordmeister "wahrscheinlich" sei.

Ursprünglich wollte der Doublesieger im Sommer zum FC Barcelona wechseln, soll sich auch schon einig gewesen sein mit dem Klub. Barca steckt aber weiter in finanziellen Probleme und kann wohl bis heute nicht garantieren, dass Tah für den Spielbetrieb in LaLiga registriert wird.

Der Barca-Deal sei daher "definitiv geplatzt", heißt es in dem Bericht des Fachmagazins.

"Tah wollte zu Barça, war sich mit Hansi Flick einig. Sein Berater Zahavi war Freitag vergangener Woche in Barcelona und auch zum Clasico vor Ort", sagte Bayer-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern-Insider".

Tah muss endgültige Entscheidung treffen

Zuvor hatten auch weitere Medien vermeldet, dass sich der Tah-Wechsel zum FC Bayern anbahne. Seit Ende April sollen wieder aussichtsreiche Verhandlungen zwischen der Spielerseite und dem deutschen Rekordmeister laufen, so Transfer-Experte Fabrizio Romano.

"Sky" berichtete am Montagabend, an der Säbener Straße sei das Vertragspaket für den Innenverteidiger abgesegnet worden. Es fehle allerdings noch Tahs Zusage.

Laut "Bild" könnte eine finale Entscheidung schon in den kommenden Tagen fallen.

"Tah muss für sich jetzt eine finale Entscheidung treffen. Es könnte sogar in dieser Woche in den nächsten Tagen das Go geben", sagte Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern-Insider".

"Es ist alles vorbereitet bei den Bayern. Wenn er Ja sagt, ist der Vertrag, glaube ich, auch in ein, zwei Tagen durch."

Die Rede ist von einer Entscheidung binnen drei bis vier Tagen.

Während sich die Bayern wohl große Hoffnungen auf den Deal macht, kämpfe der FC Barcelona um seine letzte Chance für eine Registrierung von Tah.