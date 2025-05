Wechselt Wirtz zum FC Bayern? Das sagt Kompany

IMAGO/Ulrich Wagner

Vincent Kompany trifft mit dem FC Bayern am letzten Spieltag auf Hoffenheim

Nachdem die Meisterschale übergeben ist, wartet am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison nur noch ein Auftritt für die Galerie auf den FC Bayern. Statt des Auswärtsspiels bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag stehen in München längst andere Themen im Mittelpunkt - allen voran der Transfer-Poker um Florian Wirtz.

Vor dem Gastspiel im Kraichgau tritt Trainer Vincent Kompany vor die Presse und dürfte auch mit Fragen zu den Wirtz-Gerüchten der letzte Tage konfrontiert werden. sport.de begleitet die Medienrunde aus München heute ab 10:00 Uhr an dieser Stelle im Live-Ticker.

+++ Wie laufen die Gespräche mit Florian Wirtz? +++

Der Poker um Florian Wirtz hat in den letzten Tagen merklich an Tempo zulegt. Der FC Bayern will den Spielmacher von Bayer Leverkusen schon in diesem Sommer an die Säbener Straße lotsen. Eine Einigung zwischen Wirtz und den Münchnern dementierte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro aber gegenüber RTL/ntv und sport.de.

Wie ist der Stand bei Wirtz? Mischt Kompany selbst in den Gesprächen mit?

+++ Wie ernst nimmt der FC Bayern das Saisonfinale +++

Für den FC Bayern geht es am letzten Spieltag sportlich um nichts mehr. In der letzten Woche legten einige Spieler deshalb schon einen echten Party-Marathon hin. Nach der Meisterfeier am Samstag ging es für 13 Bayern-Stars zur großen Sause nach Ibiza.

Der Trip löste reichlich Kontroversen aus, denn für andere Mannschaften steht im Saisonfinale noch viel auf dem Spiel. Der kommende Gegner aus Hoffenheim könnte bei einer deutlichen Niederlage sogar noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Was sagt Kompany zu den Vorwürfen der Wettbewerbsverzerrung?

+++ Wer hat sich einen Einsatz verdient? +++

Mit Blick auf seine Startelf kann Kompany am Samstag alle Register ziehen. Spielt der Übungsleiter voll auf Sieg und bietet die beste Elf auf? Oder gibt er einigen Spielern eine Chance, die im Saisonverlauf wenig zum Zug gekommen sind? Auch Einsatzminuten für Akteure aus dem Nachwuchs sind denkbar.

Lässt sich der Cheftrainer des FC Bayern heute schon in die Karten schauen?