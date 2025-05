Medien: FC Liverpool plant weiteres Wirtz-Treffen

IMAGO/Bahho Kara

Der FC Bayern und FC Liverpool wollen Florian Wirtz

Es zeichnet sich immer mehr ab, dass Florian Wirtz Bayer Leverkusen noch in diesem Sommer verlassen wird. Besonders heiß ist die Spur weiterhin zum FC Bayern. Jedoch ist scheinbar auch der FC Liverpool ernsthaft in den Poker um den DFB-Star eingestiegen. An der Anfield Road plant man wohl bereits das nächste Treffen mit dem Ausnahmekönner.

Am Mittwochnachmittag hatte der "kicker" vermeldet, dass der FC Liverpool ebenfalls in das Rennen um Florian Wirtz von Bayer Leverkusen eingestiegen. Am Dienstag machten Gerüchte die Runde, wonach der deutsche Nationalspieler gemeinsam mit seinen Eltern nach England gereist sei, um Gespräche mit Vertretern von Liverpool und Manchester City zu führen. Wirtz wird von seinem Vater beraten.

Laut "Caught Offside" haben die Reds nun bereits eine weitere Gesprächsrunde angesetzt. Nicht näher genannte Quellen erwarten, dass der englische Meister einen "großen Vorstoß" bei dem Nationalspieler plant.

FC Liverpool wähnt sich im Vorteil bei Wirtz

Wann genau die nächste Runde zwischen LFC und der Wirtz-Familie angesetzt ist, geht aus dem Bericht des Online-Portals allerdings nicht hervor. Demnach ist der Traditionsklub von der Insel auch noch nicht bei Bayer Leverkusen vorstellig geworden, um über eine mögliche Ablösesumme zu verhandeln.

An der Anfield Road rechne man allerdings damit, dass ein Angebot in Höhe von 120 Millionen Euro bereits reichen könnte, um Wirtz von der Werkself loszueisen, heißt es weiter. Die Reds seien zuversichtlich den Zuschlag zu erhalten, da die Rheinländer ihren Superstar nur ungerne innerhalb der Bundesliga abgeben würde, so "Caught Offside".

Zudem will das Online-Portal erfahren haben, dass der FC Bayern angeblich nicht dazu bereit ist, mehr als 100 Millionen Euro für den 22-Jährigen auf den Tisch zu legen. Der Optimismus an der Säbener Straße soll laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk aber weiter groß sein.

Der Sportjournalist bekräftigte im Podcast "Bayern Insider", dass sich die Münchner weiterhin sicher sind, dass der Offensivspieler zum deutschen Rekordmeister wechseln werde.