Wirtz winkt offenbar Adidas-Bonus bei Wechsel zum FC Bayern

Zieht es Florian Wirtz zum FC Bayern?

Bayer Leverkusens Ausnahmetalent Florian Wirtz winkt im Falle eines Wechsels zum FC Bayern offenbar auch mehr Geld von seinem persönlichen Ausrüster Adidas.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, ist Bayer Leverkusen bei Adidas in der Vereinskategorie "C" eingeordnet, der FC Bayern hingegen ist ein "A"-Klub. Demnach erhalten die Vertragspartner des deutschen Sportartikelherstellers mehr Geld, je höher ihr jeweiliger Arbeitgeber kategorisiert ist.

Ohnehin soll Adidas ein gesteigertes Interesse daran haben, dass Florian Wirtz künftig nicht mehr bei Bayer aufläuft, das ab dem Sommer vom US-Unternehmen New Balance ausgerüstet wird, sondern beim FC Bayern, wo sich die Herzogenauracher seit vielen Jahren auch als Anteilseigner engagieren.

Im Raum steht womöglich sogar die Option, dass sich Adidas finanziell direkt an einem möglichen Wirtz-Deal beteiligt. Bayer soll für den 22-Jährigen im Falle eines Wechsel in diesem Sommer eine Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro fordern.

Keine Einigung zwischen Florian Wirtz und dem FC Bayern

Eine Einigung zwischen Wirtz und dem FC Bayern dementierte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro am Dienstag gegenüber RTL/ntv und sport.de.

"Ich weiß, dass es nicht stimmt und es ärgert einen, wenn man Meldungen liest, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir haben mit Florian Wirtz und mit seinen Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis, wir sind fast im täglichen Austausch. Natürlich muss sich Florian Gedanken machen über seine Zukunft, aber uns ist zumindest nicht bekannt - und davon kann ich ausgehen, dass es richtig ist - dass sich für ihn etwas entschieden hat", betonte der 60-Jährige.

Um Wirtz werben dem Vernehmen nach auch Manchester City und der FC Liverpool. Der "kicker" berichtete zudem unter Berufung auf Branchenkenner, auch Real Madrid könnte noch in den Poker einsteigen. Die Königlichen werden künftig wohl von Leverkusens scheidendem Chefcoach Xabi Alonso betreut.