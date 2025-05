FC Bayern bestätigt Testspiel-Kracher

IMAGO/Jacques Feeney/SID/IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Harry Kane im August 2024 gegen die Spurs

Für Harry Kane kommt es in der Vorbereitung auf die kommende Saison erneut zum Wiedersehen mit alten Bekannten.

Wie schon vor der laufenden Spielzeit trifft der deutsche Fußball-Rekordmeister am 7. August auf Kanes früheren Klub Tottenham Hotspur. Das Duell im "Telekom Cup" mit dem Finalisten der Europa League steigt in der heimischen Allianz Arena (18:30 Uhr/MagentaTV/MagentaSport).

Im Sommer 2024 hatten die beiden Teams sogar zweimal gegeneinander gespielt. Zunächst gewannen die Bayern am 3. August im südkoreanischen Seoul nach Toren von Gabriel Vidovic und Leon Goretzka 2:1. Eine Woche später trafen Dayot Upamecano, Serge Gnabry und Thomas Müller zum 3:2-Erfolg in London.

Die Verbindung zwischen den Klubs hat sich nach dem Kane-Transfer zuletzt noch vertieft. Auch Eric Dier, der in der kommenden Saison für die AS Monaco auflaufen wird, wechselte von den Spurs an die Isar. Bayern-Angreifer Mathys Tel stürmt auf Leihbasis für die Engländer.

Neben dem Duell mit Tottenham stehen einige weitere Sommer-Termine der Bayern fest. Am 16. August steigt der Supercup gegen den Sieger des DFB-Pokal-Finals zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld, am 22. August eröffnet der Titelverteidiger die neue Bundesliga-Saison. Tags darauf tragen die Münchner das 13. "Traumspiel" beim Fanklub Red Eagles Austria in Imst/Tirol aus.