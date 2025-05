Pascal Groß spricht Klartext über BVB-Zukunft

IMAGO/Max Maiwald/DeFodi Images

Pascal Groß denkt nicht an einen BVB-Abschied

Sieben Millionen Euro legte Borussia Dortmund im vergangenen Jahr auf den Tisch, um sich die Dienste von Pascal Groß zu sichern. Beim BVB gelang dem Nationalspieler umgehend der Sprung in die Startelf, der Mittelfeldmann gehört am Westfalenstadion zu den Leistungsträgern. An einen Abschied denkt er daher nicht.

Er wolle "definitiv" noch zwei bis drei Jahre weiterhin Fußball spielen, erklärte Pascal Groß im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Auf Nachfrage, ob er diese Zeit bei Borussia Dortmund verbringen werde, antwortete der 33-Jährige: "Ich habe noch ein Jahr Vertrag nach dieser Saison und dann werden wir es sehen. Aber für mich passt hier alles."

Seine erste Saison sei mit "viel Licht und Schatten, Höhen und Tiefen" abgelaufen. "Ich bin mit einer relativ hohen Erwartungshaltung an mich und die Mannschaft hierhingekommen. Und da haben wir schon eine ganze Weile lang einiges vermissen lassen. Ich glaube aber, dass die Situation vor acht Wochen deutlich schwieriger war als jetzt und hoffe, dass wir die Saison noch so gut wie möglich abschließen können", so der DFB-Star.

Groß muss bei BVB-Endspiel zusehen

Den vor Wochen noch unmöglich erscheinenden Einzug in der Champions League hat der BVB vor dem letzten Spieltag gegen Holstein Kiel in der eigenen Hand.

"Es ist ein wichtiges Spiel. Wenn wir unter die ersten Vier kommen, dann haben wir, glaube ich, noch das Bestmögliche aus dieser Saison rausgeholt. Vor sieben Spieltagen waren wir noch zehn Punkte weg. Jetzt haben wir es in der eigenen Hand", erklärte Groß.

Der Mittelfeldmann wird am Samstag (15:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) aber nicht mit von der Partie sein. Beim 4:2-Erfolg gegen Bayer Leverkusen handelte sich der Routinier durch seine fünfte Gelbe Karte eine vorzeitige Sommerpause ein.

"So bin ich einer von mehr als 81.000 Menschen, die auf der Tribüne hoffen, dass wir gewinnen", sagte der Ex-Ingolstädter.