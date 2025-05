Dier-Überraschung beim FC Bayern? "Werden mit ihm sprechen"

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Eric Dier wurde von den Bossen des FC Bayern bereits verabschiedet

Innenverteidiger Eric Dier wechselt im Sommer vom FC Bayern zur AS Monaco. Womöglich ist sein letztes Bundesliga-Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Hoffenheim aber nicht sein letztes im Münchner Trikot.

Beim FC Bayern gibt es Überlegungen, Eric Dier mit einem Mini-Vertrag für die bevorstehende Klub-WM auszustatten.

"Wir werden mit ihm sprechen und dann gemeinsam entscheiden, was am meisten Sinn macht", bestätigte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund gegenüber "AZ". Dann müsste aber auch die AS Monaco, Diers neuer Arbeitgeber ab dem 1. Juli, mitspielen.

Das Turnier beginnt am 14. Juni in den USA, tags darauf steht für die Münchner das erste Gruppenspiel gegen Auckland City FC an. Bis zu Diers offiziellem Vertragsende am 30. Juni folgen die Partien gegen Boca Juniors (21.06.) und SL Benfica (24.06.).

Meistert der neue Deutsche Meister die Gruppenphase, geht es am 28. Juni - sollten Bayern als Erster abschließen - oder am 29. Juni - wenn Bayern Zweiter wird) - im Achtelfinale weiter. Für weitere K.o.-Spiele wäre Eric Dier dann nicht mehr für den FC Bayern spielberechtigt, sofern er die Reise nach Nordamerika überhaupt angesichts der Vertragskonstellation antritt.

Nach Bayern-Abschied: Dier verdient angeblich künftig das Doppelte

Möglich wäre der Abschluss eines neuen Mini-Vertrags allemal. Die FIFA hat im Vorfeld der Klub-WM eigens ein Transferfenster (1. bis 10. Juni) eingerichtet, damit die teilnehmenden Vereine ihre Kader bestmöglich zusammenstellen können. Mit seinem Rekordspieler Thomas Müller etwa hat der FC Bayern einen solchen Kurzvertrag vereinbart, sodass die Klub-Ikone auch in den USA auflaufen kann.

Inwiefern im Fall Dier nun die AS Monaco mitspielt, ist unklar. Die Franzosen sind nicht für die Klub-WM qualifiziert, was ansonsten ein Ausschlusskriterium der neuen FIFA-Regularien wäre. Dennoch würde sich für den Engländer dann wohl auch der Urlaub und somit der Einstieg in die Saisonvorbereitung verschieben.

Beim Klub um Trainer Adi Hütter hat Eric Dier einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, nachdem er sich mit dem FC Bayern in Vertragsverhandlungen nicht auf eine Verlängerung hatte einigen können. "Bild" zufolge boten die Münchner lediglich einen Einjahresvertrag. Zudem soll er im Fürstentum netto das doppelte Gehalt einstreichen, da er dort keine Steuern zahlen muss.