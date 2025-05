Cherki im dritten Anlauf zum BVB? Insider lässt aufhorchen

IMAGO/William Cannarella

Der BVB ist offenbar weiterhin an Rayan Cherki interessiert

Bereits zweimal stand Rayan Cherki Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Auch nach dem geplatzten Winter-Transfer spielt der Offensivspieler von Olympique Lyon offenbar weiterhin eine Rolle in den BVB-Planungen. Ein Insider gab nun ein spannendes Update.

Im zurückliegenden Winter stand Ryan Cherki unmittelbar vor einem BVB-Engagement. Erst auf den letzten Metern platzte der Transfer an dem Veto von Olympique Lyon. Bereits vor der Saison 2024/25 soll Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung des U21-Nationalspieler Frankreichs geliebäugelt haben. Folgt nun ein dritter Versuch, den Offensivspieler nach Westfalen zu holen?

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seiner Kolumne "Caught Offside" schreibt, ist ein erneuter Cherki-Vorstoß des Bundesligisten nicht ausgeschlossen. "Der BVB ist nach wie vor stark an dem Spieler interessiert", schreibt der Sportjournalist. Eine Entscheidung, ob der BVB erneut Ernst machen wolle, ist in Kürze zu erwarten.

BVB könnte von Finanzen ausgebremst werden

"Am Saisonende wird Dortmund darüber diskutieren, ob man eine Cherki-Verpflichtung weiterverfolgen wird oder nicht", kündigte Falk an, schob allerdings hinterher: "Ohne Verkäufe oder ein herausragendes Abschneiden bei der anstehenden Klub-WM steht allerdings nur ein kleines Transferbudget zur Verfügung."

Zudem drohe dem BVB namhafte Konkurrenz aus der Premier League, die den 21-Jährigen, der in dieser Saison für Lyon in 43 Pflichtspielen an 31 Treffern direkt beteiligt war (zwölf Tore, 19 Vorlagen), im Blick haben. Laut "Caught Offside" beschäftigen sich allen voran Manchester United und der FC Liverpool mit dem Angreifer.

Olympique Lyon ist finanziell schwer angeschlagen und auf Verkäufe angewiesen. Allerdings rufen die Franzosen für Cherki, der noch bis 2026 gebunden ist, wohl 30 Millionen Euro auf. Befürworter eines Transfers sollen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Niko Kovac sein. Zwischen dem Coach und dem Offensivspieler soll laut "Sport Bild" zuletzt bereits ein Gespräch stattgefunden haben.