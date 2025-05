FC Schalke 04 macht HSV bei DFB-Juwel Konkurrenz

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Leopold Wurm (l.) steht offenbar auch beim FC Schalke 04 auf der Liste

Bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg war Eigengewächs Leopold Wurm die große Entdeckung einer ansonsten schwachen Saison. Die Nordbayern wird das Abwehr-Talent, das bereits für die DFB-Juniorenauswahl zum Einsatz kommt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlassen. Nach Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und dem HSV zeigt nun offenbar auch der FC Schalke 04 Interesse.

Im Laufe der Saison 2024/25 ist Leopold Wurm der Durchbruch bei Zweitliga-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg gelungen. Seit dem Herbst ist der 19-Jährige aus der Startformation des bereits seit Wochen feststehenden Zweitliga-Absteigers nicht mehr wegzudenken, verdiente sich so Anfang Mai sein Debüt für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

Beim 1:1 gegen die dänische Auswahl durfte der Innenverteidiger gleich über die gesamte Spielzeit ran, erzielte nach einer Ecke sogar gleich sein erstes Länderspieltor. Den Weg in die Drittklassigkeit wird der Defensivspieler mit 1,94-Meter-Gardemaß wohl nicht mit antreten. Das Interesse am gebürtigen Regensburger ist groß.

FC Schalke 04 ebenfalls an Leopold Wurm dran

Bereits im März hatte "Sky" Transferexperte Florian Plettenberg vermeldet, dass der Teenager beim Hamburger SV und Hannover 96 auf der Liste steht. Das Online-Portal "Liga-zwei.de" bestätigt das Interesse des HSV und der Roten nun. Auch der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sollen sich demnach mit Wurm beschäftigen.

In Bayern steht der Abwehrhüne eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag. Als Ablöse sind 500.000 Euro bis eine Millionen Euro im Gespräch. In seiner ersten Profisaison zählt der gebürtige Regensburger zu den ganz wenigen Lichtblicken des Aufsteigers. Sein Debüt in der 2. Bundesliga gab Wurm bei der 0:3-Heimniederlage am sechsten Spieltag gegen Preußen Münster.

Mittlerweile zieren 23 Profieinsätze die Vita von Wurm, der mit acht Jahren ans Jahnstadion wechselte und seitdem sämtliche Jugendabteilungen des SSV Jahn Regensburg durchlief.