FC Schalke 04 verabschiedet sieben Stars

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ralf Fährmann verlässt den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 wird einer Vereinsmitteilung zufolge im Rahmen des letzten Saisonspiels in der 2. Bundesliga am Sonntag (15:30 Uhr) gegen die SV Elversberg sieben Profis verabschieden.

Dabei handelt es sich um Mehmet Can Aydin, Marcin Kaminski, Tobias Mohr, Michael Langer, Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Aymen Barkok, deren Verträge allesamt am 30. Juni auslaufen.

Das Septett soll rund 50 Minuten vor Anpfiff der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Aufstiegskandidat Elversberg in der Gelsenkirchener Veltins-Arena von Vorstandschef Matthias Tillmann sowie Sportdirektor Youri Mulder seine Abschiedsgeschenke erhalten.

Die meisten Augen werden dabei zweifelsohne auf Fährmann gerichtet sein. Der 36 Jahre alte Torhüter war 2003 aus dem Nachwuchs des Chemnitzer FC zu den Königsblauen gewechselt.

289 Pflichtspiele für Schalke stehen in seiner Vita, lange Jahre war er Stammkeeper und sogar Kapitän, dazu ein Publikumsliebling.

Abschied vom FC Schalke 04 macht Ralf Fährmann wehmütig

In den zurückliegenden Monaten aber nahm die Beziehung zwischen Fährmann und dem Verein großen Schaden. Sportlich war er nicht mehr gefragt, durfte nur noch mit der U23 trainieren. Hinzu kamen Ärger um ein nicht autorisiertes Interview, eine spätere Suspendierung, sowie eine Klage, um wieder am Training teilnehmen zu können.

Am Montag hatte sich Fährmann in den Sozialen Medien wehmütig mit Blick auf seinen Schalke-Abschied gezeigt.

Bei Instagram postete er in einer Story ein Video von sich, wie er auf der Tribüne des alten Parkstadions sitzt und in die untergehende Sonne blickt, garniert mit den Worten: "Puuh, was für eine Reise. Ich wünschte, sie würde niemals enden." Im Hintergrund lief dabei das Lied "Verdammt ich lieb' Dich" von Matthias Reim.

In einem weiteren Posting schrieb er "Es war mir eine Ehre" und zeigte eine Auswahl seiner Torwart-Trikots.