FC Bayern von Sané-Kurztrip nach Monaco überrascht

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Wo Leroy Sané in der kommenden Saison spielt, ist noch offen

Droht nun Ärger? Leroy Sané fliegt offenbar unter der Woche für einen Kurztrip nach Monaco. Bayern-Coach Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl werden auf der Pressekonferenz vor dem finalen Spieltag davon überrascht.

Der FC Bayern und die Debatte um Spieler-Kurztrips geht weiter. Leroy Sané ist am Donnerstag augenscheinlich nach Monaco gereist. Davon berichtete "Bild", Instagram-Bilder sollen den Ausflug belegen. Sané soll dort an einem Charity-Dinner der Thilo-Kehrer-Stiftung teilgenommen haben.

Auf der Spieltagspressekonferenz wurden Bayer-Trainer Vincent Kompany und Trainer Max Eberl damit konfrontiert.

"Ich habe die Bilder nicht gesehen. Und ich höre das zum ersten Mal. Für mich ist das kein Thema, weil ich es nicht weiß", sagte Trainer Kompany.

"Jetzt wissen Sie es", antwortete der "Bild"-Reporter, der die Frage gestellt hatte.

"Ich kann doch nicht alles glauben, was sie sagen. Ich muss erst nachschauen", entgegnete der Belgier.

Für ihn sei die Hauptsache, "dass wir alle Themen, die es gab, immer in unserem Kreis, in unserer Familie, gelöst haben. Das wird auch weiter so sein. Auch in Zukunft ist es am besten für mich, wenn Sie es als Letztes wissen."

Auch Sportvorstand Eberl gab an, "zum ersten Mal" von dem Sané-Trip an die Côte d’Azur gehört zu haben. "Wenn es so ist, werden wir es intern besprechen", so Eberl weiter.

Wo spielt Sané in der kommenden Saison?

In den vergangenen Tagen hatte der Meister-Kurzurlaub der Bayern-Stars auf Ibiza Diskussionen ausgelöst. Manche Beobachter stießen sich daran, dass der Rekordmeister auf der Urlaubsinsel weilt, während die Saison noch läuft. Gegner am 34. Spieltag ist Hoffenheim. Die Kraichgauer können theoretisch noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Zum Beispiel, wenn sie selbst hoch gegen den FCB verlieren und gleichzeitig Heidenheim gegen Bremen gewinnt.

Sané hatte an dem Ibiza-Ausflug der Bayern-Stars nicht teilgenommen.

Um Sané gibt es seit Monaten Wechsel-Spekulationen. Der Vertrag des DFB-Spielers läuft im Sommer aus.

Laut "Footballinsider" ist der deutsche Rekordmeister im Zukunftspoker um den Rechtsaußen mittlerweile nur noch in der Außenseiterrolle. Demnach bahne sich an, dass der ehemalige Schalker nach der laufenden Saison in die englische Premier League zurückkehrt. Angeblich haben der FC Chelsea und FC Arsenal inzwischen die Nase vorne.