Schalke verkündet Mulder-Entscheidung

IMAGO/Maximilian Koch

Youri Mulder macht auf Schalke weiter

Die Tinte ist trocken: Youri Mulder bleibt dem FC Schalke als Direktor Profifußball erhalten. Das gab der Zweitligist am Freitag bekannt.

Der FC Schalke 04 hat eine wichtige Personalentscheidung festgezurrt. Youri Mulder hat seinen Vertrag als Direktor Profifußball bis 2027 verlängert. Seit November 2024 war er auf dieser Position eine Interimslösung.

Die neuen Machtverhältnisse beim krisengebeutelten Zweitligisten FC Schalke 04 ab dem kommenden Sommer sind damit klar geregelt: Frank Baumann ist als neuer Sportvorstand der neue starke Mann in Gelsenkirchen, ihm unterstellt arbeitet Youri Mulder als Direktor Profifußball, daneben noch Ben Manga als Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede

"Es war von Anfang an mein Wunsch, Youri als wichtigen Teil meines Führungsteams im Sport an Bord zu behalten. Seit seinem Wechsel in das Profileistungszentrum im vergangenen Herbst hat er bereits viele Veränderungen angestoßen und Prozesse professionalisiert. Diesen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen, um das bestmögliche Umfeld für erfolgreichen Leistungssport zu schaffen", wird Frank Baumann zitiert. Ab dem 1. Juni ist der Ex-Profi Vorstand Sport bei den Königsblauen.

Das ist Mulders vorrangige Aufgabe

"Youris vorrangige Aufgabe besteht darin, das Profileistungszentrum mit seinen verschiedenen Abteilungen zu leiten und weiterzuentwickeln", so Baumann.

Der Eurofighter ist heiß auf die anstehende Aufgabe. "Ich freue ich mich darauf, dauerhaft Verantwortung auf Schalke zu übernehmen. Wir haben große Aufgaben vor uns, damit wir in der kommenden Saison wieder erfolgreicher Fußball spielen", so Mulder. "Wir haben unsere Fans viel zu oft enttäuscht und müssen durch Leistung und Ergebnisse vorangehen. Uns allen ist nach dieser Saison bewusst, dass wir viele Dinge besser machen müssen. Unsere umfassende Analyse ist klar und eindeutig. Deshalb werden wir weiter und konsequent an Veränderungen arbeiten, damit Schalke wieder ein anderes, ein positives Gesicht zeigt."

Als Spieler lief Mulder von 1993 bis 2002 für den S04 auf und gewann unter anderem 1997 den UEFA-Pokal mit den Königsblauen. Insgesamt spielte er 202 Mal für Schalke, erzielte 43 Tore und 29 Assists.

Von Juli 2008 bis März 2009 war Mulder Co-Trainer von Fred Rutten. Davor und danach war er jeweils einige Wochen Teil des Interims-Trainerteams um Mike Büskens. 2021 kehrte Mulder erneut zu Schalke zurück und wurde als Mitglied des Aufsichtsrats kooptiert.