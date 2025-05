Exklusiv: Ter Stegen bejubelt "außergewöhnliche" Saison

IMAGO/Guillermo Martinez

Ist zum sechsten Mal spanischer Meister: Marc-André ter Stegen

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona hat unter Hansi Flick auch die spanische Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Das Fazit des DFB-Keepers fällt entsprechend positiv aus.

Große Party in Katalonien: Der FC Barcelona hat die 28. Meisterschaft seiner Klub-Geschichte gewonnen. Am Donnerstagabend reichte ein 2:0-Sieg im Derby gegen Espanyol zum Titel, Vorjahressieger Real Madrid kann den Vorsprung zwei Spieltage vor dem Schluss nicht mehr aufholen.

"Wir haben eine Saison gespielt, die absolut außergewöhnlich war - eine Saison, in der wir in allen Wettbewerben mit unserem Fußball begeistert haben", jubelt Schlussmann und Nationalspieler Marc-André ter Stegen exklusiv gegenüber RTL/ntv und sport.de.

Für den 33-Jährigen, der sich Ende September einen Patellasehnenriss zugezogen hatte und sein Comeback erst Ende April feiern konnte, ist es bereits der sechste Meistertitel mit Barca. Er weiß: "Die Stadt Barcelona und unsere Fans sind stolz auf den Klub."

Denn: Hansi Flick gelang in seiner Debütsaison bei Barca nicht nur der große Wurf in der Liga. Auch im heimischen Pokal und Superpokal hat er mit seinem jungen Team den Erzrivalen aus Madrid in die Schranken verwiesen. Die Blaugrana gewannen jeweils die Pokal-Endspiele gegen Real, auch in LaLiga kam der Sieger beide Male aus Barcelona.

Presse verneigt sich von Hansi Flick

Die spanische Presse verneigte sich angesichts der Übermacht der Flick-Truppe, in der Youngster Lamine Yamal als wohl bester Spieler der Liga herausstach. "Flick und seine furchtlosen Kinder. Eigentlich sollte es Mbappés Liga sein, aber ein arbeitsloser deutscher Trainer hat den gleichen Kader wie in der Saison davor übernommen und ist mit gefräßigen Veteranen und einem Haufen Kinder unter der Führung von Lamine durchgestartet", jubelte die "AS".

Die "Marca" bezeichnete das spanische Oberhaupt prompt als "Flick-Liga". Der ehemalige Bayern- und Bundestrainer sei "in aller Stille" zum FC Barcelona gekommen, um dann das Beste aus den Spieler herauszuholen: "Sein Hauptverdienst ist es, die Leistung aller Spieler im Kader im Vergleich zur vorherigen Saison zu verbessern."

Einziger Wermutstropfen in der ansonsten starken Saison: das Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Inter Mailand. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel zeigten beide Teams Spektakelfußball, jeweils endeten die 90 Minuten mit 3:3. Im San Siro hatte schließlich Inter in der Nachspielzeit das Glück auf seiner Seite.