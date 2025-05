Medien: Englischer Top-Klub beobachtet zwei BVB-Stars

IMAGO/Christian Schroedter

Jamie Gittens und Gregor Kobel stehen bei Newcastle auf der Liste

Für Borussia Dortmund geht es am Samstag im Bundesliga-Endspurt noch um die Teilnahme an der Champions League. Sollte der BVB die Königsklasse verpassen, könnte es viele prominente Abgänge geben. Ein Interessent bringt sich schon in Stellung.

Wie die "Daily Mail" schreibt, hat Newcastle United mit Jamie Gittens und Gregor Kobel gleich zwei BVB-Stars ins Visier genommen. Die Scouts der Magpies seien in den letzten Wochen immer wieder nach Dortmund gereist, um die Spiele der Schwarzgelben zu verfolgen.

Beim Premier-League-Klub steht eine neue Nummer eins weit oben auf der Prioritätenliste. Dem Bericht zufolge sei James Trafford von Burnley aktuell die Wunschlösung in Nordengland.

Doch zuletzt habe man in Newcastle die Suche nach Alternativen forciert. Kobel habe die Scouts von sich überzeugt und sei nun ebenfalls ein heißes Transferziel.

Der Schlussmann der Westfalen hatte ein klares Bekenntnis über den Sommer hinaus kürzlich vermieden. "Wenn ich mich jedes Mal zu jedem Gerücht äußern müsste, dann wäre ich sehr viel am Plappern", sagte Kobel zuletzt nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg (4:0).

England-Klubs im Tauziehen um Gittens

Klar ist: Ohne die Millionen aus der Champions League wäre der BVB auf Transfererlöse angewiesen. Medienberichten zufolge könnte ein Kobel-Verkauf im besten Fall zwischen 60 und 80 Millionen Euro einbringen. Der Schweizer wurde zuvor auch beim FC Chelsea gehandelt.

Der Abschied von Jamie Gittens ist derweil schon deutlich konkreter. Laut "Ruhr Nachrichten" hat der 20-Jährige in der BVB-Kabine bereits angekündigt, den Klub im Sommer verlassen zu wollen.

Dem jüngsten Bericht aus England zufolge mischt Newcastle beim Youngster nun ganz vorne mit. Heiße Spuren führen demnach auch weiter zum FC Chelsea sowie dem FC Arsenal.

Das Portal "The Athletic" berichtete kürzlich über eine gestaffelte Ausstiegsklausel. Erreicht der BVB noch die Champions League winken demnach wohl bis zu 60 Millionen Euro für Gittens.