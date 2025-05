DFB-Star im Fokus: Bedient sich der BVB beim FSV Mainz 05?

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Der BVB spricht angeblich mit Nadiem Amiri (l.)

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist unklar, ob Julian Brandt über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt. Eine Verstärkung für das offensive Mittelfeld steht beim BVB jedenfalls weit oben auf der Prioritätenliste. Möglicherweise sind die Westfalen auf der Suche nach einem neuen Zehner bei Mainz 05 fündig geworden.

Das Online-Portal "LigaInsider" will in Erfahrung gebracht haben, dass Nadiem Amiri ein Transfer-Ziel von Borussia Dortmund ist. Mit dem deutschen Nationalspieler, der bei den Rheinhessen noch bis 2028 unter Vertrag steht, führe man bereits seit dem Herbst 2024 lose Gespräche, heißt es weiter. Erst im Januar 2024 war der Offensivakteur nach Mainz gewechselt.

Demnach traue BVB-Cheftrainer Niko Kovac dem siebenfachen DFB-Star sogar zu, in der kommenden Saison eine "Schlüsselrolle" im Zentrum der Schwarz-Gelben einzunehmen. In der Saison 2024/25 überzeugte Amiri beim FSV Mainz 05 mit sieben Toren und vier Vorlagen in 29 Bundesliga-Partien. Zuletzt wurde bereits RB Leipzig Interesse nachgesagt.

BVB: Über 30 Millionen Euro für Amiri

Die Dortmunder müssten allerdings wohl tief in die Tasche greifen, um den Kreativspieler unter Vertrag nehmen zu können. Laut "LigaInsider" hat Mainz dem Leistungsträger ein Preisschild von 30 bis 35 Millionen Euro verpasst. Die Westfalen wollen jedoch nur rund 25 Millionen Euro für den 28-Jährigen lockermachen, heißt es.

Demnach zeichne sich ab, dass der Transfer-Poker um die Dienste von Amiri schon in naher Zukunft an Fahrt aufnehme. Am Westfalenstadion könnte der Deutsch-Afghane das Erbe von Julian Brandt antreten, der nach einer durchwachsenen Saison angeblich zu den Verkaufskandidaten beim Tabellenfünften des deutschen Oberhaus zählt.

Ob der BVB für den ehemaligen Leverkusener, der nach eigener Aussage gerne im Ruhrpott bleiben würde, einen Abnehmer findet, ist allerdings unklar.