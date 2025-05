Teammanager gibt bei Awoniyi leise Entwarnung

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Richard Bowcott

Awoniyi (r.) nach dem folgenschweren Zusammenprall

Mit Blick auf den Gesundheitszustand des schwer verletzten früheren Bundesliga-Stürmers Taiwo Awoniyi hat Nuno Espirito Santo vorsichtig Entwarnung gegeben.

"Zum Glück ist die Operation gut gelaufen, er wird überwacht, aber er erholt sich", sagte der Teammanager von Nottingham Forest. Awoniyi war beim 2:2 im Premier-League-Spiel gegen Leicester City am Sonntag gegen den Pfosten geprallt, musste notoperiert und vorübergehend ins künstliche Koma versetzt werden. Laut BBC erlitt der Nigerianer einen Darmriss.

Awoniyi war zweimal operiert worden, derzeit ist er wach und in der Lage, mit seiner Familie zu sprechen. Jedoch soll er in den kommenden Tagen im Krankenhaus verweilen. Laut Espirito Santo hätten die Ärzte noch keine Besuchserlaubnis erteilt. "Wir sind besorgt, aber es ist positiv", sagte Espirito Santo und fügte mit Bezug auf die vergangenen Tage an: "Es war sehr schwierig, weil die Verletzung und die Situation, die er durchgemacht hat, uns Sorgen bereitet haben."

Awoniyi, von 2019 bis 2020 beim FSV Mainz 05 und von 2020 bis 2022 bei Union Berlin, hatte sich die schwere Verletzung zugezogen, als er versuchte, eine Flanke zu erreichen. Der 27-Jährige war in der 83. Minute eingewechselt worden und verletzte sich kurz darauf. Nach einer Behandlungspause war der Nigerianer auf den Platz zurückgekehrt, hatte jedoch sichtbar Probleme.

Nach der Partie war Klubbesitzer Evangelos Marinakis auf den Platz gestürmt und hatte Espirito Santo energisch zur Rede gestellt. Auf seinem Instagram-Profil spielte der Grieche die Aufregung später als Frust über eine Fehleinschätzung des medizinischen Personals bezüglich der Einsatzfähigkeit von Awoniyi herunter. Auch der Klub schrieb in einer Mitteilung von einer "gemeinsamen Frustration" gegenüber dem medizinischen Team, das dem "Spieler niemals hätte erlauben dürfen, weiterzuspielen".