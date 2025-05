Medien: BVB-Star Brandt lässt Markt sondieren

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Verlässt Julian Brandt den BVB doch vor Ablauf seines Vertrages?

Julian Brandt hat mit seinem Bekenntnis zu Borussia Dortmund das Feuer unter dem Gerüchtekessel um seine Person nicht ausgemacht. Einem Medienbericht zufolge ist ein Abgang vom BVB weiterhin möglich.

Laut "Sky" ist Julian Brandt bei Borussia Dortmund weiterhin ein Verkaufskandidat. Brandts Vater, der zugleich als Berater des BVB-Profis fungiert, lasse zudem den Markt sondieren, hieß es.

Im Interview mit dem Pay-TV-Sender hatte Brandt erst kürzlich bekräftigt, er wolle auch kommende Saison für den BVB spielen. Der Vertrag des Offensivspielers in Dortmund läuft bis 2026. "Ich habe keine anderen Pläne gerade. Es gibt momentan nichts, was ich groß verraten kann. Dass es immer mal wieder Gerüchte gibt, fand ich schmeichelhaft", sagte er.

Brandt wird immer wieder bei seinem Heimatverein Werder Bremen gehandelt - nicht zum Ärger des 29-Jährigen. "Bremen - habe ich auch gesehen. Ein schönes Gefühl mit seinem Heimatverein in Verbindung gebracht zu werden", so der frühere Nationalspieler.

Er trage aber den BVB "in meinem Herzen. Ich mag die Mannschaft, mit der ich zusammenspiele und habe ein gutes Verhältnis zum Trainer", sagte Brandt.

Basler: Brandt braucht "Luftveränderung"

Bundesliga-Legende Mario Basler legt Brandt dagegen einen Wechsel nahe. "Ich glaube, dass das Thema Julian Brandt beim BVB erledigt sein muss. Er braucht eine Luftveränderung, er braucht einen anderen Verein. Er muss mal aus diesem gewohnten Umfeld der letzten Jahre einfach mal weg", sagte Basler im Interview mit sport.de.

Zwar habe Brandt in den letzten Wochen gute Leistungen im schwarz-gelben Trikot gezeigt. Doch sei das auf die gesamte Spielzeit 2024/2025 gesehen einfach nicht ausreichend gewesen, wie Basler betonte: "Es ist zu wenig, mal drei gute Spiele zu machen so wie zuletzt. Über die Saison hinweg ist es für einen Spieler von Julian Brandts Klasse für mich zu wenig", so der 56-Jährige.

Brandt spielt seit 2019 für den BVB, kam damals für 25 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen in den Pott.