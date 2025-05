Matthäus überrascht mit Top-Elf der Saison

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Lothar Matthäus verzichtete in seiner Top-Elf auf Harry Kane vom FC Bayern

Unmittelbar vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Top-Elf bei "Sky" zusammengestellt.

Im Tor fiel die Wahl von Lothar Matthäus auf Robin Zenter vom 1. FSV Mainz 05. Bereits im März hatte der 64-Jährige den Mainzer als "besten Torhüter der Saison" bezeichnet.

In der Abwehr setzt Matthäus auf Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen von Eintracht Frankfurt, die beiden Innenverteidiger Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Dayot Upamecano (FC Bayern) sowie David Raum von RB Leipzig auf der linken Seite.

Matthäus' Mittelfeld wird vom FC Bayern dominiert. Für den TV-Experten gehören Joshua Kimmich, Michael Olise und Jamal Musiala zur Top-Auswahl. Außerdem erhielt Ausnahmespieler Florian Wirtz von Bayer Leverkusen den Zuschlag.

Im Angriff sorgte Matthäus für eine Überraschung. Bayern-Torjäger Harry Kane, der sich die Torjägerkanone schnappen wird, fehlt in der Auflistung des Weltmeisters von 1990.

Stattdessen fiel die Wahl auf Omar Marmoush, der im Winter von Eintracht Frankfurt zu Manchester City gewechselt ist, und BVB-Stürmer Serhou Guirassy.

Bester Trainer der Saison war für Matthäus Julian Schuster. Der 40-Jährige war beim SC Freiburg in die großen Fußstapfen von Christian Streich getreten und führte den Klub mindestens bis in die Europa League. Am letzten Spieltag kann gegen Eintracht Frankfurt sogar noch die Champions League klargemacht werden.

Vor dem Saisonfinale konnten auch Fans im Netz ihr "Team of the Seaon" für das Videospiel EA FC 25 wählen. In Kooperation mit "bundesliga.de" ist in diesem Zuge auch die Top-Elf der Saison entstanden.

Diese Stars sind im Fan-Voting mit dabei:

Tor: Robin Zentner (1. FSV Mainz 05)

Abwehr: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Dayot Upamecano (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Alphonso Davies (FC Bayern München)

Mittelfeld: Michael Olise (FC Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (FC Bayern)

Angriff: Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt), Harry Kane (FC Bayern), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)