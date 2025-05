BVB und SGE lauern: So hoch ist Ritsu Doans Preisschild

IMAGO/Grant Hubbs

Freiburgs Ritsu Doan ist Thema beim BVB und bei Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt liefern sich derzeit nicht nur ein (Fern-)Duell um die Champions League, sondern auch ein Transfer-Duell um Ritsu Doan vom SC Freiburg. Nun wurde enthüllt, wie teuer der Angreifer für BVB oder SGE werden würde.

Dass Ritsu Doan es auf die Beobachtungslisten zahlreicher Klubs geschafft hat, überrascht angesichts seiner starken Leistungen in dieser Bundesliga-Saison nicht. Der Offensivmann des SC Freiburg trug neun Tore und acht Vorlagen zum Höhenflug der Breisgauer bei. Allen voran Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sollen intensives Interesse zeigen.

Bislang gibt es nach Informationen von RTL/ntv und sport.de aber noch keine konkreten Verhandlungen von Doans Seite aus mit dem SC Freiburg über einen möglichen Abschied, denn vor dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist schlicht noch unklar, welcher der drei eben genannten Klubs am Ende in die Champions League einzieht. Sowohl Freiburg als auch Frankfurt und Dortmund haben noch eine Chance.

Doan wird sich also erst nach Abschluss der Saison entscheiden, will abwarten, wer ihm internationalen Spitzenfußball bieten kann. Sollte das nicht der SC Freiburg sein oder Doan Lust auf eine Luftveränderung haben, müssten die Eintracht oder die Borussia jedoch tief in die Tasche greifen, um den japanischen Nationalspieler unter Vertrag zu nehmen. Denn dieser Zeit hat in Freiburg einen noch bis Sommer 2027 gültigen Vertrag.

Nach neuesten "Sky"-Informationen fordern die Breisgauer mindestens 20 Millionen Euro Ablöse für den 26-Jährigen, eher mehr. Der Marktwert des Japaners wird auf rund 22 Millionen Euro geschätzt.

Doan hat die Qual der Wahl - wahrscheinlich!

Ungeachtet dessen, dass Doan laut "Sky" "wechselwillig" ist, wird aufgrund der sportlichen Wünsche und Vorstellung am Ende viel vom Ausgang des letzten Spieltages abhängen, wenn der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt im direkten Duell um die Champions League aufeinandertreffen (Samstag, 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) und die Dortmunder gleichzeitig darauf hoffen, Platz vier und damit die Königsklasse zu ergattern - mehr zur Konstellation hier.

Aus dem Triumvirat, das sich um die CL bewirbt, ist die SGE nach Informationen von RTL/ntv und sport.de am längsten an Doan dran und seit Monaten schwer interessiert. Seit mehreren Wochen gibt es zudem intensiven Kontakt mit der Spielerseite. Die Frankfurter wollen Doan gern verpflichten, auch mit Blick auf den japanischen Markt, wo man mit Makoto Hasebe in der Vergangenheit beste Erfahrungen gemacht hat.

Der Knackpunkt bleibt aber Europas größte Fußball-Bühne. Heißt: Die Eintracht könnte gegenüber dem BVB in die Röhre gucken, falls die Borussia sich den vierten Platz in der Bundesliga schnappt.

Vermeiden kann die SGE das mit einem Sieg gegen Freiburg, womit die Breisgauer auf Rang fünf abrutschen würden. Dann hätte Doan, der in Freiburg eigentlich noch bis 2027 gebunden ist, die Qual der Wahl zwischen den seit Längerem bemühten Frankfurter und den neu hinzugekommenen Dortmundern.