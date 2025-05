Tendenz bei Hertha-Star Reese enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Fabian Reese wird seinen Vertrag bei Hertha BSC wohl verlängern

Fabian Reese ist einer der begehrtesten Spieler vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Nun deutet sich aber an, dass der Shootingstar seinen Vertrag in Berlin vorzeitig verlängert.

Wie "Sky" berichtet, arbeitet Hertha BSC derzeit mit Hochdruck an einer Verlängerung mit Fabian Reese. Demnach soll das neue Arbeitspapier bis 2030 Gültigkeit besitzen und den Angreifer zum absoluten Topverdiener des Klubs machen.

Weiter heißt es, dass eine Unterschrift sehr nah ist, Reeses Tendenz gehe klar in Richtung Verbleib bei Hertha.

Noch seien aber zwei weitere Klubs an dem 27-Jährigen dran. Einer davon soll der türkische Topklub Besiktas sein.

Auch der "kicker" hatte zuletzt berichtet, dass Hertha versucht, Reese mit einem neuen Vertrag zu binden. Demnach soll auch eine Vereinbarung für einen Job nach dem Karriereende einen Verbleib in Berlin schmackhaft machen.

Reese hatte seinen Vertrag bei Hertha BSC erst im Februar bis 2028 verlängert. Im Zuge dessen ist aber wohl eine Ausstiegsklausel verankert worden, die es dem Ex-Schalker ermöglicht, den Hauptstadtklub im Sommer für eine Ablöse von etwas mehr als zehn Millionen Euro verlassen zu können.

An Interessenten für Reese mangelt es nicht. Bayer Leverkusen und RB Leipzig sollen die Fühler bereits ausgestreckt haben.

Sportdirektor Benjamin Weber zeigte sich mit Blick auf einen Reese-Verbleib aber zuletzt optimistisch. "Wir haben gute Argumente", sagte er vor Kurzem.

Hertha-Trainer Leitl als Pro-Argument für Reese?

Fabian Reese selbst will weiterhin unbedingt in der Bundesliga spielen - am liebsten jedoch mit der Hertha, die allerdings frühestens 2026/27 deutschen Oberhaus auflaufen kann.

Ausschlaggebend, ob der Linksaußen den Hauptstadtklub bereits im Sommer verlässt, könnte laut "Sport Bild" insbesondere die Trainer-Personalie werden.

Stefan Leitl, der Reese schon aus gemeinsamen Zeiten in Fürth kennt, sei der "Lieblingstrainer" des umworbenen Hertha-Stars.