Um Titel betrogen: Magath sauer auf Schalke

Felix Magath trainierte einst den FC Schalke 04

In seiner Zeit als Trainer des FC Bayern räumte Felix Magath einst reichlich Trophäen ab. Beim FC Schalke 04 war ihm derweil kein Titel vergönnt. Die Zeit in Gelsenkirchen beschäftigt die Bundesliga-Ikone noch heute. Denn Magath findet: Er wurde um einen Titel mit Schalke betrogen.

In der Saison 2010/11 legte der FC Schalke 04 unter Felix Magath einen furiosen Lauf im DFB-Pokal hin. Im März schaltete seine Mannschaft damals im Halbfinale den großen FC Bayern aus.

Gegen den MSV Duisburg schien im Finale der Pokalsieg zum Greifen nah. Doch auf Schalke trennte man sich nur zwei Wochen nach dem Finaleinzug von Magath. Unter Ralf Rangnick gewannen die Knappen das Endspiel letztlich mit 5:0.

Für den geschassten Übungsleiter ist klar, dass das Ergebnis mit ihm an der Seitenlinie genauso ausgefallen wäre.

Magath holte Raúl zum FC Schalke 04

"Die hatten nicht nur als Zweitligist weniger Klasse, die hatten auch die Situation, dass sieben oder acht Spieler entweder verletzt oder gesperrt waren. Also die hatten praktisch fast nur noch eine Ersatzmannschaft auf dem Feld und deswegen war das nicht ganz so schwer, die Duisburger zu besiegen", urteilte Magath in der "Sky"-Sendung "Meine Geschichte".

"Insofern würde ich das so empfinden, als dass man mir hier einen Titel weggenommen hat", so sein klarer Vorwurf an die Schalke-Führung.

Die Zeit von Magath bei S04 scheint heute wie aus der Zeit gefallen. Als Trainer und Sportvorstand in Personalunion lenkte er damals die Geschicke eines Bundesliga-Giganten und war Architekt hinter einem gewaltigen Kader-Umbau.

Auch der Transfer von Weltstar Raúl fiel in seine Amtszeit. Ein Deal, den Magath damals sogar kurzzeitig bereute.

"Wir hatten schon drei Wochen trainiert und dann kam Raúl. Er war natürlich nicht fit und ich habe mir gedacht: ''Mein lieber Gott! Was hast du denn da gemacht?", gestand der Ex-Coach nun. "Er war so schlecht trainiert, dass er läuferische Schwierigkeiten hatte. Trotzdem war es ein Wahnsinn, was da für eine Mannschaft gestanden hat."