UEFA bestraft Kroatien hart

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Kroatien muss ohne Fans spielen

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den kroatischen Verband nach dem Fehlverhalten seiner Nationalspieler und Fans im Nations-League-Viertelfinale gegen Frankreich hart bestraft.

Die "Feurigen" müssen im nächsten Heimspiel unter Zuständigkeit der UEFA auf Zuschauer verzichten, zum nächsten Auswärtsspiel dürfen keine kroatischen Anhänger anreisen. Darüber hinaus wurde der Verband HNS mit verschiedenen Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 93.000 Euro belegt.

Das Disziplinarkomitee der UEFA sah beim Hinspiel in Split (2:0) am 20. März und im Rückspiel in Paris (0:2 n.V, 4:5 i.E.) drei Tage später zahlreiche Verstöße gegen die Richtlinien. Es führte ungebührliches Verhalten der Mannschaft, rassistisches/diskriminierendes Verhalten der Fans, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und die Beschädigung des Stadions und/oder seiner Einrichtungen als Delikte auf.

Letztere entstanden im Stade de France und müssen von den Kroaten wieder gutgemacht werden. Ebenfalls beim Spiel in der französischen Hauptstadt waren mehrere kroatische Anhänger vorübergehend festgenommen worden, nachdem sie laut Polizei im Stadion mehrfach den Hitlergruß gezeigt hatten.

Die Fans der "Vatreni" sind in der Vergangenheit mehrfach wegen rechtsextremistischer oder rassistischer Vorfälle auffällig geworden. Schon nach der EM 2024 war der Verband deshalb von der UEFA mit einer Geldstrafe belegt worden.