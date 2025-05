Hamann sicher: Dieser Bundesligist passt zu Sandro Wagner

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Sandro Wagner wird mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht

Nach dem Final Four der Nations League ist für Sandro Wagner bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekanntlich Schluss. Heuert der begehrte Trainer dann beim FC Augsburg an? Laut TV-Experte Dietmar Hamann würde der FCA gut zu Wagner passen.

In den letzten Tagen machten Gerüchte die Runde, die Tage von Jess Thorup beim FC Augsburg könnten gezählt sein. Der "kicker" berichtete, der 55 Jahre alte Däne sitze trotz der überwiegend positiven sportlichen Bilanz seit seiner Amtsübernahme bei den Fuggerstädtern im Oktober 2023 nicht mehr fest im Sattel.

Seitdem wurden mögliche Nachfolger für Thorup rund um den Verein gehandelt. Das Online-Nachrichtenportal "Presse Augsburg" nannte den früheren Bundesligaprofi Sandro Wagner als ernsthaften Kandidaten. Laut "LigaInsider" gab es sogar bereits vielversprechende Gespräche zwischen Wagner und den FCA-Bossen. Ein Angebot der Augsburger liege ihm vor und sei womöglich bereits unterschrieben, hieß es.

Doch wäre der FC Augsburg das richtige Pflaster für Wagner? "Sandro Wagner hat das Potenzial, in den nächsten drei, vier Jahren einer unserer besten Trainer zu werden. Er würde gut dorthin passen, es könnte heiß werden", sagte am Samstag TV-Experte Dietmar Hamann bei "Sky" zur Causa Wagner.

Dieser habe sicherlich "einige Angebote", vermutete Hamann. Für Thorup sei es derweil "sehr hart, wenn er gehen müsste", zeigte der "Sky"-Fachmann Mitleid mit dem aktuellen Coach.

Hamann hat Mitleid mit Augsburg-Coach

"Sie haben in der Rückrunde nur vier Spiele verloren, waren zwischenzeitlich elf Mal ungeschlagen", rechnete der frühere Bundesliga-Spieler vor.

"Auf der anderen Seite wäre es ein Zeichen an die Mannschaft und an die Fans, wenn man so eine gute Saison spielt und dann den Trainer wechselt", sprach Hamann von möglichen neuen Ambitionen beim FCA. "Es wäre sehr hart für Thorup, aber so ist nun mal das Geschäft", betonte der TV-Experte.

Thorup selbst hatte am Freitag erklärt, er "denke nicht so viel über diese Situation nach, ich denke darüber nach, der Mannschaft und den Einzelspielern zu helfen, die bestmögliche Leistung zu bringen und hoffentlich die drei Punkte zu holen, das ist mein Fokus", so der Däne vor dem letzten Saisonspiel am Samstag (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) gegen Union Berlin.