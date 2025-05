Gladbach enttäuscht auch gegen die Wölfe

IMAGO/Revierfoto

Pleite für Gladbach gegen die Wölfe

Pfiffe und ein verpasstes Saisonziel: Borussia Mönchengladbach hat nach mageren Wochen auch im letzten Bundesliga-Spiel maßlos enttäuscht. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane unterlag dem VfL Wolfsburg im eigenen Stadion 0:1 (0:0) und verfehlte den angestrebten einstelligen Platz in der Abschlusstabelle. Für die Borussia, Anfang April als Fünfter noch in Champions-League-Reichweite, war es das siebte Spiele in Folge ohne Sieg.

Lukas Nmecha, der schon beim 5:1 im Hinspiel einen Doppelpack erzielt hatte, traf in der 51. Minute. Wolfsburg holte dagegen im zweiten Spiel unter Interimstrainer Daniel Bauer den ersten Sieg, damit endete eine Serie von neun Partien ohne Dreier. Wer das Team zur neuen Saison übernimmt, steht noch nicht fest.

Wie unzufrieden die Gladbacher Fan-Seele ist, zeigte sich schon beim Verlesen der Aufstellungen - beim Namen Gerardo Seoane waren die Pfiffe nicht zu überhören.

Die Elf des Schweizers spielte zunächst allerdings schwungvoll nach vorne, auch ohne den angeschlagenen Nationalspieler Tim Kleindienst setzte die Borussia die Akzente.

Gladbachs Abwehr leistete sich gleichzeitig aber hanebüchene Fehler, bei der größten Chance nahm Nmecha die Einladung nicht an (21.). Besser machte es der siebenmalige Nationalspieler kurz nach der Pause: Eine sehenswerte Flanke von Mohammed Amoura per Außenrist verwertete Nmecha aus fünf Metern. Auf der Gegenseite traf Gladbachs Kevin Stöger noch den Pfosten (69.).