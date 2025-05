IMAGO/Maximilian Koch

Niko Kovac führte den BVB in die Champions League

Borussia Dortmund feiert die Qualifikation für die Champions League. BVB-Cheftrainer Niko Kovac wird nach der erfolgreichen Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga mit Lob überschüttet.

Borussia Dortmund behielt am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga die Nerven. Der BVB setzte sich im eigenen Stadion mit 3:0 (1:0) gegen Absteiger Holstein Kiel durch und kletterte damit noch auf den vierten Platz.

Cheftrainer Niko Kovac wurde nach dem Abpfiff nicht nur von den Fans gefeiert. Die Vereinsbosse stimmten ebenfalls ein Loblied auf den 53-Jährigen ein.

"Was Niko geleistet hat, ist eine der größten Trainerleistungen des BVB", schwärmte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken im Interview mit "Sky".

Kovac küsst den BVB wach

Kovac hatte die Dortmunder nach dem Aus von Vorgänger Nuri Sahin im Februar übernommen. Die Schwarz-Gelben rangierten in der Fußball-Bundesliga damals auf dem elften Tabellenplatz und mussten komplett um das internationale Geschäft bangen.

Nun steht fest: Der BVB spielt auch in der kommenden Saison in der Champions League. Die Borussia hatte in der Königsklasse in dieser Saison das Viertelfinale erreicht, gegen den FC Barcelona war hier Schluss.

BVB-Coach Kovac bleibt selbst bescheiden

"Das ist außergewöhnlich", lobte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Dortmunder Aufholjagd. Ihn hätte es "genervt", wenn der Revierklub ausgerechnet "in meinem letzten Jahr" die Champions League verpasst hätte, offenbarte der langjährige Dortmunder Geschäftsführer.

"Ich möchte das Lob an die Jungs weitergeben. Das war sensationell, was sie geleistet haben. Alle im Staff haben mit angepackt", meinte Kovac selbst gegenüber "Sky". Für den BVB geht es mit der Klub-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 13. Juli) in den USA weiter. Die Dortmunder müssen hier gegen den Fluminense FC, Ulsan HD und Mamelodi Sundowns FC antreten.