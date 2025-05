RB Leipzig verpasst Europapokal - Löw zieht bitteres Fazit

IMAGO/Michael Taeger

Zsolt Löw verpasste mit RB Leipzig das internationale Geschäft

RB Leipzig hat die Teilnahme am Europapokal komplett verpasst. Trainer Zsolt Löw ließ mit seinen Aussagen nach der Heimpleite gegen den VfB Stuttgart tief blicken.

Auf die Frage, was sich bei RB Leipzig nach einer enttäuschenden Saison mit Tabellenplatz sieben in der Fußball-Bundesliga ändern müsse, sagte Zsolt Löw am Samstagnachmittag bei "Sky": "Also es muss erst mal eine Mannschaft sein, das ist ganz, ganz wichtig. Einfach mal zusammen spielen, zusammen trainieren und glücklich sein, um irgendetwas zusammen veranstalten. Die Kabine muss eine richtige Kabine werden, die Mannschaft muss eine richtige Mannschaft werden."

Der Verein müsse "die richtigen Entscheidungen treffen, auf welcher Position und wie die Mannschaft verstärkt werden kann", führte der 46-Jährige aus.

RB Leipzig verlor am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga in der eigenen Arena mit 2:3 gegen den VfB Stuttgart und damit auch das Fernduell mit dem 1. FSV Mainz 05 um die Conference-League-Qualifikation. Löws Vertrag endet im Sommer.

RB Leipzig ohne die nötige Konstanz

"Das Spiel war ein Sinnbild für die Saison. Wir haben es aufblitzen lassen, dass in der Mannschaft sehr viel Potenzial steckt, kriegen es aber nicht über einen konstanten Zeitraum hin, weder innerhalb eines Spiels noch innerhalb einer Periode, oder einer ganzen Saison. Deshalb stehen wir auch da, wo wir stehen und spielen nächstes Jahr nicht international", konstatierte Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Dies bedeute, "dass wir eine enttäuschende Saison hinter uns haben, aber dass wir auch ein paar Dinge verändern und nach einer enttäuschenden Saison, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man ein paar Dinge verändert, dass man einen neuen Geist reinbringt und das ist dann eben auch eine Chance, die Dinge neu zu gestalten und genau das werden wir dann tun", meinte der 40-Jährige.

RB Leipzig spielte die schwächste Saison seiner Bundesliga-Historie.