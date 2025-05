Bayer Leverkusen im Wirtz-Tauziehen entspannt

IMAGO/Maximilian Koch

Bayer Leverkusens Florian Wirtz steht beim FC Bayern hoch im Kurs

Die Bundesliga-Saison 2024/25 ist Geschichte, der Transfer-Sommer steht bevor. Rund um die Zukunft von Florian Wirtz wird aktuell eifrig spekuliert. Bayer Leverkusen zeigt sich entspannt. Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß will sich erst äußern, wenn Klarheit herrscht.

Wie entscheidet sich Florian Wirtz? Der 22-Jährige weckt auf dem Transfermarkt großes Interesse. Bayer Leverkusen gibt sich rund um das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga aber betont gelassen.

"Wir haben da keinen Stress oder keinen Zeitdruck. Er ist bei uns unter Vertrag und auch bis 2027", sagte Sportchef Simon Rolfes nach dem 2:2 beim FSV Mainz 05 am Samstag.

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hatte zuletzt im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de Gerüchte dementiert, wonach der FC Bayern schon mit Wirtz einig sein soll.

Im Video: Das sagt Carro zum Wirtz-Poker

"Ich weiß, dass es nicht stimmt und es ärgert einen, wenn man Meldungen liest, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir haben mit Florian Wirtz und mit seinen Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis, wir sind fast im täglichen Austausch. Natürlich muss sich Florian Gedanken machen über seine Zukunft, aber uns ist zumindest nicht bekannt - und davon kann ich ausgehen, dass es richtig ist - dass sich für ihn etwas entschieden hat", stellte der 60-Jährige klar.

Hoeneß: "Wir versorgen Euch irgendwann mit Fakten"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß wollte sich am Rande der Meisterfeierlichkeiten am Samstagabend ebenfalls nicht an den Spekulationen beteiligen.

"Wir versorgen Euch irgendwann mit Fakten und nicht mit weiteren Spekulationen", sagte der langjährige Manger des FC Bayern.

Wirtz wurde zuletzt auch in der Premier League gehandelt. Manchester City und der FC Liverpool sollen Gerüchten zufolge am deutschen Nationalspieler interessiert sein. Wie das Tauziehen letztlich ausgeht, ist derzeit völlig offen.