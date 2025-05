Wechselt Ducksch zur Werder-Konkurrenz?

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Marvin Ducksch wird mit einem Abschied von Werder Bremen in Verbindung gebracht

Durch eine Einsatz-Klausel hat sich der Vertrag von Marvin Ducksch bei Werder Bremen kürzlich bis 2026 verlängert. Doch dass der Stürmer an der Weser bleibt, scheint aktuell eher unrealistisch. Vielmehr deutet alles auf einen Wechsel hin. Mögliche Abnehmer werden bereits gehandelt. Darunter auch ein Konkurrent aus der Fußball-Bundesliga.

Nach dem 4:1-Erfolg beim 1. FC Heidenheim am Samstag, zu dem er selbst einen Treffer beitrug, ließ Marvin Ducksch durchblicken, dass er den SV Werder Bremen im Sommer verlassen könnte.

"Das wird sich zeigen", sagte er zwar erst bei "Sky" zu seiner Zukunft, deutete dann allerdings auch auf die Frage, ob er letztmals für die Grün-Weißen zum Einsatz gekommen sei, vielsagend an: "Es könnte mein letztes Spiel gewesen sein."

In den letzten Wochen war durchgesickert, dass die Bremer durchaus verkaufsbereit sein sollen, falls sich eine passende Lösung für beide Seiten bietet. Der "kicker" schrieb gar davon, dass man intern inzwischen eine Entscheidung über die Zukunft des Angreifers getroffen habe. Demnach plant man am Osterdeich für die kommende Saison nicht mehr mit dem 31-Jährigen. Signale über die allgemeine Gesprächsbereitschaft habe der Klub bereits gesendet.

Jüngst hieß es im Fachblatt gar, dass nun auch Ducksch weg wolle. Doch wohin könnte es für für den Routinier gehen?

Nach Informationen von "fussballtransfers.com" hat Borussia Mönchengladbach die Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt. Der Werder-Konkurrent denke derzeit darüber nach, Ducksch als Ersatz für den länger verletzten Tim Kleindienst zu verpflichten, heißt es beim Portal.

Werder Bremen: Diese Interessenten gibt es für Ducksch

Daneben nennt der Bericht noch die PSV Eindhoven aus den Niederlanden sowie Stade Rennes aus Frankreich als Optionen für den 31-Jährigen. "Bild" hatte zuletzt den griechischen Klub Panathinaikos Athen ins Spiel gebracht, auch der türkische Traditionsklub Besiktas soll sich erkundigt haben.

Als Ablöse muss ein Interessent wohl drei bis vier Millionen Euro investieren, um Ducksch aus Bremen loszueisen.

Zwar wird sein Marktwert auf 7,5 Millionen Euro geschätzt, so hoch soll auch Duckschs Ausstiegsklausel sein. Doch laut "fussballtransfers.com" erhofft man sich in Bremen angesichts von Alter und Laufzeit noch circa drei Millionen Euro, die vereinsnahe "Deichstube" schreibt von "der Hälfte der Summe der Ausstiegsklausel", also etwa 3,75 Millionen Euro.

Ducksch hat in dieser Bundesliga-Saison acht Tore erzielt und neun Treffer vorgelegt.