Bundesliga-Traum lebt! Elversberg macht Relegation klar

IMAGO/Ralf Brueck

Die SC Eversberg spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga

Der Traum von der Bundesliga lebt: Die SV Elversberg hat sich den Relegationsrang gesichert und damit weiter die Chance auf den dritten Aufstieg in vier Jahren. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen siegte am Sonntag im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga verdient mit 2:1 (1:0) beim FC Schalke 04 und trifft in den Relegationsspielen am 22. und 26. Mai auf den 1. FC Heidenheim.

Lukas Petkov (20.) und Maurice Neubauer (47.) erzielten die Treffer für die Elversberger, die bei einer Niederlage des 1. FC Köln sogar direkt aufgestiegen wären. 32 Jahre nach dem Abstieg des 1. FC Saarbrücken lebt im Saarland aber die Hoffnung auf die Bundesliga.

Die Schalker, für die Yassin Ben Balla (85.) in der Schlussphase lediglich verkürzte, schlossen eine völlig enttäuschende Saison hingegen auf Tabellenrang 14 ab, es ist die schlechteste Platzierung in der 121-jährigen Vereinsgeschichte.

Mit möglichen Aufstiegsszenarien wollte sich Steffen vor der Partie nicht zu viel beschäftigen. "Ich habe so 30 Minuten am Tag, wo ich darüber nachdenke: Was wäre wenn?", hatte der Elversberger Coach gesagt, wichtiger sei, "dass wir gut vorbereitet auf Schalke sind".

Und das war sein Team, die Gäste gaben sofort den Ton an - und hatten Pech: Ein traumhafter Volley-Distanzschuss von Semih Sahin (14.) schlug unhaltbar im Tor ein, der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition aber aberkannt. Die Elversberger kümmerte das aber wenig, Petkov zog wenig später erneut aus der Distanz ab und traf - an seinem Tor gab es nichts auszusetzen. Schalkes Keeper Justin Heekeren sah bei der Aktion unglücklich aus.

Die Knappen wachten nun auf, Derry Murkin schoss nach einem Solo knapp rechts vorbei (30.). Kurz vor der Pause verpasste Fisnik Asllani den Abschluss ins verwaiste Tor und wurde gerade noch geblockt, auf der Gegenseite spielten die Schalker einen vielversprechenden Konter nicht gut aus (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel stellte die SVE die Weichen dann endgültig auf Sieg: Neubauer traf wuchtig aus halblinker Position. Die Schalker stemmten sich in der Folge gegen die Niederlage, gefährlich wurde aber nur die SVE: Asllani scheiterte an Heekeren (64.).