Kovac-Verlängerung "erstmal kein Thema" beim BVB

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Niko Kovac hat mit dem BVB noch die Champions League erreicht

Mit seiner erfolgreichen Champions-League-Sicherungs-Mission hat Niko Kovac Borussia Dortmund verzückt, von den BVB-Bossen gibt es größtmögliches Lob für den Trainer. Doch wer gedacht hätte, dass die Schwarz-Gelben nun sofort Nägel mit Köpfen machen und Kovac einen Langzeitvertrag geben, liegt falsch.

Niko Kovac hat tatsächlich geschafft, was viele Beobachter nicht für möglich gehalten haben und ist mit Borussia Dortmund noch in die Champions League eingezogen. Dabei stand der BVB am Frühjahr nur im Mittelfeld, nach der Entlassung von Nuri Sahin schien das große Ziel nur schwer erreichbar. Doch Kovac, der für die Europa-Mission geholt und mit einem Vertrag bis Sommer 2026 ausgestattet wurde, drehte die Schwarz-Gelben auf links und wurde am letzten Spieltag belohnt.

"Was Niko geleistet hat, ist eine der größten Trainerleistungen des BVB", schwärmte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 3:0-Erfolg über Holstein Kiel am späten Samstagnachmittag im Interview mit "Sky". "Das ist außergewöhnlich", lobte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Dortmunder Aufholjagd samt Kovac.

Wird nun also der schon im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag mit dem auch an anderer Stelle begehrten Erfolgscoach vorzeitig verlängert? Auf eine entsprechende Frage von "Bild" zögerte Sportdirektor Sebastian Kehl laut dem Boulevard-Blatt und sagte stattdessen: "Wir sind erst mal im Moment, alles Weitere ist jetzt erstmal kein Thema."

Kovac habe "in den vergangenen Monaten gezeigt, dass man gemeinsam an den Dingen arbeiten kann und dass man sich auf ihn verlassen kann", schob Kehl nach.

Dass der BVB vorerst noch nicht mit Kovac verlängern wird, liegt laut dem Bericht allerdings nicht daran, dass man nicht überzeugt wäre vom Kroaten, sondern am engen Terminplan der kommenden Wochen. Schon in einem Monat steht die Klub-WM in den USA an (14. Juni bis, 13. Juli), zudem soll es größere Veränderungen am Kader geben, die zu managen sind.

BVB: Kovac-Verlängerung erst später im Jahr

Heißt: Die Kovac-Verlängerung soll erst im Herbst angegangen werden. Das ist demnach für beide Seiten auch kein Problem. Sowohl Verein als auch Trainer seien sehr entspannt in der Causa und hätten keinen Druck, heißt es.

Dass Tottenham Hotspur wohl Interesse am BVB-Coach hat, soll für Kovac kein Thema sein und wird die Verlängerungsbemühungen daher auch nicht beeinflussen. Nach einem Urlaub wird er den BVB auf die Klub-WM vorbereiten und später im Jahr dann über die Ausdehnung seines Arbeitspapieres sprechen.