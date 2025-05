So feierten die BVB-Stars den CL-Erfolg

IMAGO/Maximilian Koch

Der BVB legte nach der Partie noch eine Feier am Trainingsgelände ein

Weil Borussia Dortmund doch noch die Qualifikation für die Champions League erreicht hat, haben die BVB-Stars samt Trainern und Staff nach der Partie gegen Holstein Kiel (3:0) noch auf dem Trainingsgelände in Brackel gefeiert. Nun wurde das Party-Protokoll enthüllt.

Als am Samstagnachmittag im Signal-Iduna-Park der Abpfiff ertönte, war die große Sause auf den Rängen bereits in vollem Gange: Denn in der 73. Minute hatte Borussia Dortmund auf 3:0 gestellt, ein Ergebnis, das für Platz vier und damit für die Champions League reichte, während sich im Parallelspiel der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt mühten und die SGE am Ende durch einen 3:1-Sieg im Breisgau auf Rang drei einlief.

Nachdem Schiri Harm Osmers die Pfeife wegsteckte, durften dann auch die BVB-Stars und das Trainer-Team um Niko Kovac ausgelassen den kaum für möglich gehaltenen Einzug in Europas höchsten Klubwettbewerb feiern. Auf dem Rasen gab es wilde Jubeltrauben, später folgte eine Feier mit den Fans im Stadion. Doch das war nicht alles.

Wie die "Ruhr Nachrichten" herausgefunden haben, veranstaltete der BVB noch eine teaminterne Party auf dem Trainingsgelände in Brackel. Rund zwei Stunden nach dem Spiel gegen die Kieler fanden sich die meisten Spieler dort gegen 19:30 Uhr ein, nur Erfolgscoach Niko Kovac verspätete sich ein wenig - um eine Viertelstunde - weil im Signal-Iduna-Park noch zahlreiche Medientermine anstanden.

Nach einigen Minuten an der frischen Luft bat Kovac sein Team dann für eine Ansprache in die Kabine. Später wurden Athletik-Trainer Florian Wangler und Ernährungsberater Melf Carstensen unter Applaus verabschiedet.

Im Video: "Richtig geil" - BVB-Fans feiern Kovac

BVB-Coach Kovac bleibt lange am Gelände

Mit dabei bei der Feier war laut der Zeitung auch der verletzte Nico Schlotterbeck, der auf Gehhilfen zur Mannschaft stieß, wie die vereinsnahe Zeitung beobachtete. Gefeiert wurde mit Snacks sowie Bier und Wein.

Gegen 20:30 Uhr sollen dann erste Stars das Gelände verlassen haben, während zahlreiche Spieler (unter anderem Schlotterbeck, Niklas Süle, Marcel Sabitzer) und auch Kovac sowie Sportchef Lars Ricken noch länger blieben trotz einsetzender Dunkelheit.

Kovac hatte den BVB Anfang Februar auf Platz elf übernommen - und mit einer furiosen Aufholjagd doch noch in die sportlich attraktive und finanziell lukrative Königsklasse geführt. Der BVB gewann zuletzt sieben der acht vergangenen Spiele. Nach einem zweiwöchigen Urlaub steht für Kovac und Co. ab dem 15. Juni die Klub-WM in den USA an.