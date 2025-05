Hummels-Rückkehr zum BVB ist "nicht geplant"

IMAGO/Giuseppe Maffia

Mats Hummels wird wohl nicht zum BVB zurückkehren

Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach Borussia Dortmund Klub-Ikone Mats Hummels für die Klub-WM zurückholen könnte. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erteilte diesen Plänen nun allerdings für den Moment eine klare Absage.

"Wir wissen, dass wir uns theoretisch auf Mats Hummels verlassen können. Aber ehrlich gesagt haben wir eine sehr stabile Achse, die wir gerade gebildet haben. Wir sind auf dieser Position sehr gut besetzt", sagte Sebastian Kehl am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Eine Rückholaktion des Innenverteidigers sei deshalb "nicht geplant", so der Funktionär. "Wenn sich noch zwei Leute verletzten - wer weiß, wie sich die Dinge dann entwickeln. Aber grundsätzlich vertrauen wir dieser Mannschaft."

Die Klub-WM in den USA sieht Kehl schon ein Stück weit als Vorbereitung auf die neue Saison. Und aus seiner Sicht seien in den letzten Wochen beim BVB Strukturen gewachsen, die man nun nicht einfach zerstören will.

Deshalb werde man in Dortmund in diesem Sommer ganz generell "bewusst mit Transfer-Entscheidungen umgehen", deutete Kehl an.

Kehl erwartet "intensiven Sommer" beim BVB

Konkret könnte das heißen, dass wieder mehr junge Spieler in den Fokus rücken. "Das ist das klare Ziel, das wir haben. Wir wollen in das Top-Talente-Segment, um Marktwerte zu generieren und Fantasien zu wecken", versprach Kehl.

Ein erneute Rückholaktion von Jadon Sancho sei derweil nicht geplant. Der Engländer habe seinen "Stellenwert unter Beweis gestellt". Doch beim BVB wolle man im Transferfenster "ein paar andere Themen angehen."

Ganz grundsätzlich rechnet Kehl mit einem "intensiven Sommer", für den er die Borussia gewappnet sieht. "Wir haben ein gutes Team und es ist nicht so, dass wir unvorbereitet in den Sommer geht. Daher braucht sich keiner Sorgen machen", so der ehemalige BVB-Kapitän.

Durch das Erreichen der Champions League stehen auch die nötigen Mittel für Neuzugänge zur Verfügung. Neue Türen öffnen sich dadurch für Kehl aber nicht.

"Wir haben die Saison unter den Rahmenbedingungen geplant, dass wir in diesem Jahr die Champions League erreichen. Sprich: Das Erreichen das vierten Platztes gestern bedeutet für mich keine Mehreinnahmen", stellte der Sportdirektor klar.