HSV verspielt in Fürth die Meisterschaft

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der HSV steigt als Zweiter in die Bundesliga auf

Der Hamburger SV hat die angepeilte Zweitliga-Meisterschaft verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin verlor bei der SpVgg Greuther Fürth am letzten Spieltag mit 2:3 (0:1) und beendete die Saison auf Platz zwei.

Die ersehnte Bundesliga-Rückkehr nach sieben Jahren im Unterhaus hatte der HSV bereits in der Vorwoche perfekt gemacht.

Mann des Tages in einer unterhaltsamen Partie war Fürths Felix Klaus, der einen Dreierpack schnürte (41., 57./Foulelfmeter, 63.). Für die Norddeutschen waren die Treffer von Jean-Luc Dompé (50.) und Robert Glatzel (67., Foulelfmeter) zu wenig.

In der Nachspielzeit wurde sowohl ein zunächst gepfiffener Foulelfmeter als auch ein vermeintlicher Treffer nach Ansicht der Videobilder nicht gegeben.

HSV plant große Aufstiegsparty

Grund zum Jubeln hatten die Fürther nicht bloß wegen des am Ende glücklichen Dreiers, denn am Sonntagnachmittag lösten sich auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt in Luft auf. Das Kleeblatt beendete die Serie auf Platz 13 und entging somit der Abstiegsrelegation.

Beim HSV richtet sich der Fokus nun voll auf die große Saisonabschluss-Sause. Am Montagnachmittag sind die Spieler und Verantwortlichen des Teams gemeinsam mit der ebenfalls aufgestiegenen HSV-Frauenmannschaft zur offiziellen Aufstiegsfeier im Hamburger Rathaus geladen.

Der Termin werde sicher "unvergesslich für uns alle, wenn Tausende von HSV-Fans in die Innenstadt strömen", sagte Polzin. Die erhoffte Übergabe der Schale - es wäre der erste (kleine) Titel für den Klub seit dem letztmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft 1983 gewesen - wird es allerdings nicht geben.